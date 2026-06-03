Takiego parku jeszcze w Polsce nie było. Koniec prac coraz bliżej

Park linearny na Ursynowie wkrótce będzie gotowy

Otwarcie całego parku nad POW zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze kilka miesięcy urzędnicy podkreślali, że jest to pierwszy taki park w Polsce. Dlaczego? "Budowany od zera powstaje w znacznej części na stropie tunelu drogowego na Ursynowie" - czytamy. Wcześniej przedstawiciele ZZW zaznaczali, iż jest to "nowatorskie rozwiązanie w skali kraju".

Obecnie na miejscu trwają jeszcze finalne prace na odcinkach od Lanciego do Rosoła oraz od Pileckiego do Stryjeńskich. Na pierwszym z wymienionych zakładane są ostatnie rabaty, sadzone są również nowe drzewa. Na drugim natomiast prowadzone są roboty brukarskie przy głównej promenadzie spacerowej. Kończy się tam też realizacja ogrodów deszczowych, sadzenie drzew, wyposażanie placów wypoczynkowych. Wykonawca ma jeszcze przed sobą budowę ścieżek. Poza tym końca dobiega przebudowa nawierzchni od strony Płaskowickiej.

Ścieżki, mała architektura, nowa zieleń

"Na terenie całego parku zostaną zamontowane dodatkowe elementy małej architektury, realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. ze zjeżdżalni, hamaków, leżaków, stołów do tenisa stołowego, szachów i piłkarzyków oraz niewielkiej siłowni plenerowej. Wkrótce rozpoczną się także prace przy Braci Wagów, gdzie dotychczas znajdowało się zaplecze budowy. Powstanie tam brakujący fragment promenady pomiędzy placem z fontanną a Braci Wagów oraz układ ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej. W miejscu dawnego biura budowy zaplanowano siedem niewielkich wzniesień krajobrazowych - charakterystycznych dla całego Parku Linearnego nad POW. Pojawi się tam również toaleta automatyczna" - zaznaczył ZZW.

Nowy park po ukończeniu będzie miał ok. 2 kilometrów długości. Spacerowicze będą mogli przechadzać się między ok. tysiącem drzew, które uzupełni ponad 100 tys. krzewów i roślin okrywowych. Wszystkie roboty przy inwestycji powinny zostać zrealizowane do końca tego roku.

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