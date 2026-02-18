Tam w Warszawie kradną najwięcej aut. W jaką markę celują złodzieje?

Ile samochodów skradziono w Warszawie w 2025 r.? W której dzielnicy najwięcej?

Sprawę interpelacji, którą na początku 2026 r. złożył Piotr Wertenstein-Żuławski, opisała szerzej redakcja TVN Warszawa. W piśmie skierowanym do prezydenta stolicy radny pytał o "liczbę zgłoszonych kradzieży aut w poszczególnych dzielnicach w roku 2025". Zauważył przy tym, iż z informacji od mieszkańców wynika, że złodzieje szczególnie upodobali sobie pojazdy marki Toyota.

W odpowiedzi na interpelację szef warszawskiej policji młodszy inspektor dr Krzysztof Ogroński poinformował, że w 2025 r. w mieście doszło do łącznie 1324 kradzieży samochodów. Najwięcej tego rodzaju zdarzeń miało miejsce na Ursynowie - 140 (w tym 106 Toyot). Barierę stu przekroczyły również:

Bielany - 137 (w tym 80 Toyot),

Targówek - 128 (w tym 74 Toyoty),

Praga-Południe - 126 (w tym 71 Toyot),

Białołęka - 123 (w tym 73 Toyoty).

Najmniej kradzieży aut odnotowano natomiast w Rembertowie - 11 (w tym siedem Toyot). Poniżej 50 było ich także w dzielnicach:

Wesoła - 44 (w tym 31 Toyot),

Włochy - 41 (w tym 11 Toyot),

Śródmieście - 36 (w tym 12 Toyot),

Ochota - 35 (w tym 12 Toyot),

Praga-Północ - 27 (w tym dziewięć Toyot),

Ursus - 17 (w tym jedna Toyota).

Statystyki dla pozostałych dzielnic wyglądały następująco: Wola - 97 (w tym 50 Toyot), Bemowo - 94 (w tym 46 Toyot), Wilanów - 81 (w tym 45 Toyot), Mokotów - 74 (w tym 27 Toyot), Wawer - 57 (w tym 29 Toyot), Żoliborz - 56 (w tym 48 Toyot).

Mł. insp. Ogroński podkreślił, że policjanci "na bieżąco prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze ukierunkowane na wykrywanie, zatrzymanie sprawców m.in. przedmiotowej kategorii przestępstw oraz odzyskanie skradzionego mienia". W miejsca najbardziej zagrożone kierowane są także służby ponadnormatywne. "W 2025 r. w celu ograniczenia przestępczości samochodowej na terenie Warszawy realizowane były liczne działania prewencyjne, polegające na kontroli niestrzeżonych parkingów i miejsc zagrożonych, jak również działania operacyjne skutkujące zatrzymaniem sprawców tej kategorii przestępstw" - czytamy. Poza tym funkcjonariusze "na bieżąco monitorują środowisko osób zajmujących się przestępczością samochodową", prowadzą kontrole wprowadzonych do obrotu pojazdów i sprawdzają legalność części samochodowych.

Najdroższe i najtańsze dzielnice w Warszawie. Ceny nowych mieszkań mogą szokować - zobacz zdjęcia:

19

Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł