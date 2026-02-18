Zderzenie tramwajów w Warszawie! Wiele osób poszkodowanych

W centrum Warszawy zderzyły się dwa tramwaje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden najechał na drugi.

Sześć osób odniosło lekkie obrażenia. Służby ratunkowe interweniowały na miejscu.

Jak długo potrwają utrudnienia i jakie linie tramwajowe zostały skierowane na objazdy?

Zderzenie tramwajów w centrum Warszawy

Do kolizji doszło między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela, na ulicy Marszałkowskiej. Jeden tramwaj najechał na drugi, stojący na przystanku. Zdarzenie postawiło na nogi służby ratunkowe, które natychmiast pojawiły się na miejscu. Przyjechało kilka karetek pogotowia, straż pożarna oraz policja.

Sześć osób zostało poszkodowanych

Według wstępnych szacunków, sześć osób zostało rannych. Strażacy przekazali, że obrażenia są lekkie − to głównie otarcia i stłuczenia, między innymi o poręcze w tramwaju.

Mimo że zdarzenie wyglądało groźnie, nikomu nic poważnego się nie stało.

− Na chwilę obecną na miejscu pracują służby. Trwa akcja. Mamy informacje o kilku osobach poszkodowanych − potwierdzał Jakub Pacyniak z policji w Śródmieściu w rozmowie z Eską.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym i objazdy w Warszawie

Kolizja spowodowała jednak poważne utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej. Wstrzymano ruch tramwajowy na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych stolicy. Tramwaje linii 4, 10, 11, 14, 16 i 18, jadące w kierunku Wyścigów i Miasteczka Wilanów, zostały skierowane na objazdy. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby apelują do podróżnych o zachowanie ostrożności oraz − jeśli to możliwe − korzystanie z alternatywnych środków transportu. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane, a ruch ma wracać do normy stopniowo wraz z usuwaniem skutków kolizji.

Obraziła się na motorniczego i zablokowała ruch tramwajów