Kiedy rozpocznie się modernizacja Teatru Wielkiego? Prace ruszą już w te wakacje

Teatr Wielki Opera Narodowa szykuje się do największego remontu od kilkudziesięciu lat. Dyrektor Borys Kudliczka ogłosił właśnie, że otrzymał już wszystkie potrzebne zgody i pierwsze ekipy budowlane wejdą do budynku latem 2026 roku. Choć główne roboty mają zająć około dwa i pół roku, to cały proces wraz z odbiorami zakończy się w 2029 roku. Najważniejszym celem jest odnowienie urządzeń na scenie, które nie były zmieniane od lat 60. XX wieku i dzisiaj po prostu wymagają natychmiastowej naprawy, żeby występy były bezpieczne.

Ten projekt, po dzisiejszym dekrecie, który od pani minister otrzymałem, ma takie tempo, że zaczynamy pierwsze prace budowlane już w lecie tego roku i ten projekt nie będzie trwał dłużej niż dwa i pół roku. [...] W lecie zaczynamy od budowy dwóch sal baletowych na dachu Teatru Wielkiego, równocześnie będziemy pod nimi remontować obecne sale do ćwiczeń baletu i potem fazowo się przenosimy do wymiany parku oświetleniowego, wymiany instalacji w salach redutowych – powiedział dyrektor Borys Kudliczka.

Remont będzie podzielony na kilka etapów, aby teatr mógł w miarę możliwości normalnie funkcjonować. Najpierw robotnicy zajmą się dachem i salami do ćwiczeń, a w kolejnych etapach przyjdzie czas na skomplikowane systemy sterujące sceną. Władze teatru czekają obecnie na wyniki dokładnych analiz, które podpowiedzą, czy trzeba wymienić całą konstrukcję pod sceną, czy wystarczy naprawić same silniki i napędy.

Jak zmieni się budynek opery? Na dachu powstaną nowoczesne sale baletowe

Najciekawszym elementem całego remontu będzie budowa dwóch zupełnie nowych sal na dachu teatru. Będą w nich ćwiczyć tancerze baletowi, którzy do tej pory mieli do dyspozycji mniej miejsca. Zmiany obejmą też pomieszczenia dla chóru oraz magazyny, w których trzymane są dekoracje. Powstanie tam przestrzeń, do której będzie można wjechać ogromnymi dekoracjami prosto z warsztatów, co ułatwi artystom przygotowania do premier. Dodatkowo w planach jest budowa nowej sali pod sceną, która ma służyć wszystkim mieszkańcom zainteresowanym warsztatami i nauką o sztuce.

Dla mnie to nie jest po prostu dotacja, dla mnie to jest pewna zmiana, zmiana tej instytucji, wejście trochę na wyższy poziom, otworzenie się na ludzi, w związku z tym, że to będzie część Centrum Aktywności Społecznej, będziemy mieć dużo większą ofertę warsztatową, otwartą, nie tylko na młodzież, nie tylko na dzieci, więc po prostu zrobimy z tej instytucji Teatr Wielki Operę otwartą – powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska.

Gdzie oglądać spektakle w czasie remontu? Teatr Wielki zapowiada występy gościnne

Mimo tak wielkiego remontu Teatr Wielki nie zamierza przerywać grania spektakli. Dyrektor zapowiada, że w najbliższym sezonie widzowie mogą spodziewać się nawet większej liczby występów niż zwykle. Aby pogodzić je z pracami budowlanymi, sezon artystyczny będzie nieco krótszy, za to przerwy letnie zostaną wydłużone. To właśnie wtedy, gdy budynek będzie najmocniej rozkopany, artyści opery i baletu będą występować w innych miejscach w Warszawie oraz u partnerów w innych miastach.

W następnym sezonie ogłosimy, to mogę już zdradzić, że zwiększymy ilość spektakli przy krótszym sezonie, więc to są ogromne wyzwania, które przed nami stoją. [...] Te przerwy letnie będziemy w najbliższych latach troszeczkę wydłużać, co nie oznacza, że nie będziemy grać, bo planujemy poza murami Teatru Wielkiego także uczestniczyć w kilku różnych wydarzeniach we współpracy z naszymi nowymi partnerami – mówił Borys Kudliczka.

Opera Narodowa nawiązała już współpracę z kilkoma ważnymi instytucjami. Dzięki temu spektakle będzie można zobaczyć między innymi w Muzeum Historii Polski, w Łazienkach Królewskich oraz w Teatrze Nowym. Wspólne projekty mają sprawić, że kultura dotrze do nowych osób, które do tej pory rzadziej odwiedzały gmach przy placu Teatralnym.

Jeżeli chodzi o partnerów, to w następnym sezonie między innymi będziemy współpracować z Baltic Opera Festival, będziemy współpracować z Muzeum Historii Polski, z Teatrem Nowym lub z Łazienkami Królewskimi. To jest tylko kilka z instytucji, z którymi znaleźliśmy wspólne wartości – dodał dyrektor Teatru Wielkiego.

Dzięki modernizacji Teatr Wielki ma przestać być kojarzony tylko z niedostępnym zamkiem w centrum miasta. Nowoczesna scena i nowe sale edukacyjne pozwolą na prowadzenie lekcji tańca, śpiewu i rzemiosła teatralnego dla dzieci i dorosłych. Władze teatru liczą na to, że po zakończeniu prac w 2029 roku, opera stanie się ulubionym miejscem spotkań wszystkich warszawiaków.