Ten polski region deklasuje konkurencję. Znajdziesz tu najlepsze atrakcje turystyczne

Zuzanna Sekuła
2026-04-15 15:16

Turystyka w naszym kraju przeżywa prawdziwy rozkwit, a na pozycję absolutnego lidera wysuwa się województwo mazowieckie. Ponad 7,7 miliona odwiedzających i 12,5 miliona udzielonych noclegów w 2025 roku to statystyki, które robią ogromne wrażenie. Głównym motorem napędowym pozostaje stolica, doskonała na weekendowy wypad i stanowiąca bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Przekonaj się, co dokładnie przyciąga podróżnych w te strony.

KAMPINOSKI PARK NARODOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY Suntago, Mszczonów, Polska
Galeria zdjęć 38
Radio ESKA Google News
  • Województwo mazowieckie wygenerowało historyczny wynik, przyciągając 7,7 miliona gości i zapewniając ponad 12,5 miliona noclegów w 2025 roku.
  •  Sama Warszawa ugościła 5,5 miliona podróżnych, stając się jednym z najchętniej wybieranych miast na krótkie wypady.
  • Zastanawiasz się, jakie inne punkty na mapie Mazowsza cieszą się największym zainteresowaniem? Region ten skrywa wiele niespodzianek.
Polecany artykuł:

Województwo mazowieckie deklasuje inne popularne kierunki. W 2025 roku z lokalnej bazy noclegowej skorzystało dokładnie 7,72 miliona osób. Oznacza to imponujący, ponad 12-procentowy skok w ujęciu rocznym. Dzięki takim statystykom centralna Polska wyprzedziła dotychczasowych faworytów, w tym Małopolskę oraz Dolny Śląsk. Liczba wykupionych noclegów przekroczyła barierę 12,5 miliona, co dowodzi, że przyjezdni nie tylko zaglądają tu na chwilę, ale chętnie planują dłuższe pobyty.

Sonda
Uważasz, że Warszawa jest pięknym miastem pełnym turystycznych atrakcji?

- 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce - podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Warszawa stolicą city breaków. Turyści wolą ją od Krakowa

Warszawa urosła do rangi europejskiego hitu wśród miłośników krótkich form wypoczynku. W minionym roku Warszawę zwiedziło blisko 5,5 miliona gości. Tym samym stolica zepchnęła na dalszy plan tak kultowe ośrodki jak Kraków czy Wrocław.

- Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy i dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem - dodaje Stelmańska.

Najlepsze atrakcje turystyczne Mazowsza. Region gotowy na kolejne rekordy

Eksperci przewidują, że to dopiero początek turystycznego boomu w centralnej Polsce. Historyczne statystyki, stale rosnący napływ gości z zagranicy oraz doskonale rozwinięta sieć komunikacyjna stanowią solidną bazę do dalszej ekspansji. Każdy, kto planuje urlop i chce zobaczyć najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce, powinien w pierwszej kolejności skierować swoje kroki do stolicy i jej okolic. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami i odkrycia miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić. Sprawdź w galerii.

Mazowieckie
gdzie na weekend
Warszawa
atrakcje turystyczne