Ten polski region deklasuje konkurencję. Znajdziesz tu najlepsze atrakcje turystyczne

- Województwo mazowieckie wygenerowało historyczny wynik, przyciągając 7,7 miliona gości i zapewniając ponad 12,5 miliona noclegów w 2025 roku.
- Sama Warszawa ugościła 5,5 miliona podróżnych, stając się jednym z najchętniej wybieranych miast na krótkie wypady.
Mazowsze liderem turystyki w Polsce. Zostawia w tyle góry i morze
Województwo mazowieckie deklasuje inne popularne kierunki. W 2025 roku z lokalnej bazy noclegowej skorzystało dokładnie 7,72 miliona osób. Oznacza to imponujący, ponad 12-procentowy skok w ujęciu rocznym. Dzięki takim statystykom centralna Polska wyprzedziła dotychczasowych faworytów, w tym Małopolskę oraz Dolny Śląsk. Liczba wykupionych noclegów przekroczyła barierę 12,5 miliona, co dowodzi, że przyjezdni nie tylko zaglądają tu na chwilę, ale chętnie planują dłuższe pobyty.
- 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce - podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Warszawa stolicą city breaków. Turyści wolą ją od Krakowa
Warszawa urosła do rangi europejskiego hitu wśród miłośników krótkich form wypoczynku. W minionym roku Warszawę zwiedziło blisko 5,5 miliona gości. Tym samym stolica zepchnęła na dalszy plan tak kultowe ośrodki jak Kraków czy Wrocław.
- Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy i dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem - dodaje Stelmańska.
Najlepsze atrakcje turystyczne Mazowsza. Region gotowy na kolejne rekordy
Eksperci przewidują, że to dopiero początek turystycznego boomu w centralnej Polsce. Historyczne statystyki, stale rosnący napływ gości z zagranicy oraz doskonale rozwinięta sieć komunikacyjna stanowią solidną bazę do dalszej ekspansji. Każdy, kto planuje urlop i chce zobaczyć najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce, powinien w pierwszej kolejności skierować swoje kroki do stolicy i jej okolic.