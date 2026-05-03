Tłumy na ulicach Warszawy. Tak stolica obchodzi Święto Konstytucji 3 Maja!

Muzyczny Marsz Konstytucji 3 Maja w Warszawie

Punktualnie o godzinie 14:00 z Placu Konstytucji wyruszył tłum warszawiaków, rozpoczynając tegoroczne obchody. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, wydarzenie całkowicie pozbawiono politycznych przemówień, stawiając na muzykę i budowanie poczucia wspólnoty. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzeni skierowali się na północ, idąc ulicą Marszałkowską.

Ulicami stolicy niesie się głośna muzyka, a uczestnicy niosą ze sobą setki polskich flag. Na czele pochodu jedzie specjalna platforma z muzykami grającymi na żywo, nadającymi tempo całemu marszowi. Jako pierwszy z głośników popłynął przebój „Kocham wolność” formacji Chłopcy z Placu Broni. Dźwięki pełnią tu kluczową rolę, łącząc osoby w różnym wieku w radosnym świętowaniu.

Hasło przewodnie inicjatywy to „Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj.”, co doskonale oddaje apolityczny i pokojowy klimat spotkania, w którym może wziąć udział każdy. Inicjatorzy wydarzenia od dawna kładą nacisk na taki właśnie otwarty format, co spotyka się z ogromnym entuzjazmem mieszkańców stolicy.

Bieg Konstytucji 3 Maja i finał na Placu Bankowym

Zakończenie marszu przewidziano na godzinę 16:00 na Placu Bankowym. Zgodnie z tradycją, ostatnim akcentem muzycznym będzie piosenka „To już jest koniec” zespołu Elektryczne Gitary, domykająca oficjalną część obchodów.

Zanim jednak ruszył muzyczny pochód, warszawiacy sprawdzili swoją formę fizyczną podczas 34. Biegu Konstytucji 3 Maja. Linia startu i mety znajdowała się na Placu Trzech Krzyży, a w sportowej rywalizacji na pięciokilometrowym dystansie wzięło udział około 6,5 tysiąca osób.

Zawodnicy mieli do pokonania trasę wytyczoną przez kluczowe arterie miasta, w tym Aleje Ujazdowskie, Bagatelę, Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, Nowy Świat oraz Aleje Jerozolimskie. Bieg miał charakter patriotyczny, ponieważ wielu zawodników pokonywało trasę z polskimi flagami w dłoniach, udowadniając swój zapał mimo kapryśnej pogody.