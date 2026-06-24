Tłumy na Warszawskich Targach Obronnych. Największe gwiazdy to Abrams i wóz policyjnych antyterrorystów

Inicjatywa zorganizowana przez Grupę ZPR Media i PortalObronny.pl skutecznie połączyła sferę biznesową z wiedzą ekspercką i wątkami edukacyjnymi. Harmonogram podzielono na dwa dni o zupełnie innej specyfice. Piątkowe spotkania zarezerwowano dla reprezentantów świata biznesu, urzędników państwowych, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb. Tego dnia prowadzono negocjacje handlowe i dyskutowano o przyszłości obronności. W kilkunastu debatach głos zabierali samorządowcy, akademicy, szefowie spółek zbrojeniowych i prywatni przedsiębiorcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister tego resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota oraz amerykański ambasador Tom Rose.

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Drugi dzień imprezy miał charakter otwarty i przyciągnął prawdziwe tłumy miłośników militariów. Uczestnicy mieli okazję podziwiać z bliska nowoczesne wyposażenie armii, nowinki technologiczne z zakresu bezzałogowców, systemy komunikacji oraz rozwiązania służące ochronie cywilnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się potężne maszyny bojowe, takie jak amerykański czołg Abrams i samobieżna armatohaubica K9. Z bliska można było też obejrzeć sprzęt komandosów z jednostki GROM, uzbrojenie terytorialsów, specjalistyczne pojazdy policji, straży pożarnej i straży granicznej, a nawet opancerzoną limuzynę Służby Ochrony Państwa. Dużą popularnością cieszył się również symulator dachowania udostępniony przez SOP.

Część wystawienniczą uzupełniło kilkadziesiąt prelekcji, paneli i warsztatów skupiających się na kwestiach bezpieczeństwa cywilów, rozwoju krajowej zbrojeniówki czy przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni. W przestrzeniach hal targowych EXPO XXI swoje stoiska przygotowało grubo ponad stu wystawców. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą gigantów branży, takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, czy Works 11. Na targach pojawili się również reprezentanci firm zajmujących się produkcją broni strzeleckiej, sprzętu noktowizyjnego, dronów ratowniczych oraz nowoczesnych schronów przydomowych. Swoje zbiory udostępniło też Muzeum Wojska Polskiego.

„Celem wydarzenia było nie tylko prezentowanie najnowszych technologii i produktów, ale również budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz stworzenie miejsca dialogu pomiędzy przemysłem, administracją, służbami i obywatelami. Zainteresowanie, z jakim spotkała się pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych, potwierdza, że w Polsce istnieje potrzeba organizowania wydarzeń łączących sektor obronny z szeroką debatą o bezpieczeństwie. Wierzymy, że stworzyliśmy platformę, która będzie rozwijać się w kolejnych latach i wspierać wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk” – mówi Grzegorz Zasępa, Dyrektor Generalny Warszawskich Targów Obronnych i redaktor naczelny „Super Expressu”.

Druga odsłona Warszawskich Targów Obronnych powróci do przestrzeni wystawienniczych EXPO XXI już za niespełna dwanaście miesięcy. Organizatorzy zaplanowali wydłużenie imprezy o dodatkowy dzień, co oznacza, że miłośnicy militariów będą mogli odwiedzać stoiska od 24 do 26 czerwca 2027 roku.