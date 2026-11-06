To imię nosi najpopularniejszy prezes w Polsce. W średniowieczu było symbolem potęgi i luksusu

Dawne imiona słowiańskie wracają do łask?

Imiona mają swoje historie, znaczenia i modę, która zmienia się wraz z kolejnymi pokoleniami. Niektóre przez stulecia pozostają popularne, inne stopniowo odchodzą w zapomnienie, choć wciąż są dobrze znane. Szczególnie ciekawą grupę stanowią dawne imiona słowiańskie. Często składają się z dwóch członów, które miały symbolizować pożądane cechy, takie jak siła, odwaga, mądrość czy sława. Jedno z nich do dziś nosi wielu Polaków, choć młodzi rodzice coraz rzadziej wybierają je dla swoich synów.

To imię nosi najpopularniejszy prezes w Polsce

Jarosław to imię, które wielu Polakom kojarzy się z polityką. Nosi je m.in. jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków w kraju - Jarosław Kaczyński. Mało kto jednak wie, że jego historia sięga czasów dawnych Słowian, a znaczenie kryjące się w nim wiąże się ze sławą, siłą i potęgą.

Jarosław - co oznacza to imię?

Jarosław to tradycyjne imię męskie pochodzenia słowiańskiego, które składa się z dwóch członów:

„jaro” – oznaczającego siłę, energię, żywotność lub gwałtowność.

„sław” – odnoszącego się do sławy i rozgłosu.

Imię Jarosław można więc interpretować jako „ten, który słynie z siły”, „człowiek o wielkiej sławie” lub „ten, którego sława jest potężna”.

Imię Jarosław było popularne wśród książąt i możnowładców

Jarosław to imię, które ma wyjątkowo długą historię. W średniowieczu chętnie nosili je przedstawiciele elit, w tym książęta i możnowładcy. Kojarzyło się z władzą, prestiżem i wysoką pozycją społeczną.

Ile osób w Polsce ma na imię Jarosław?

Choć dziś Jarosław nie należy do najczęściej wybieranych imion dla nowo narodzonych chłopców, wciąż jest bardzo popularny wśród dorosłych Polaków. Według danych serwisu Imio w 2026 roku imię to nosiło 187 945 osób. Daje mu to 33. miejsce w zestawieniu najpowszechniejszych imion męskich w Polsce.