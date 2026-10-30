To najlepsze uczelnie w Polsce. Te rozbiły bank! [TOP 10]

Najlepsze uczelnie w Polsce. Opublikowano ranking na 2026 rok

Wybór uczelni wyższej to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Przyszli studenci zwracają uwagę nie tylko na dostępne kierunki kształcenia, ale również na prestiż placówki, jakość nauczania czy możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów. Nic więc dziwnego, że rankingi szkół wyższych każdego roku wzbudzają duże zainteresowanie zarówno wśród maturzystów, jak i ich rodziców.

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował Ranking Uczelni 2026, w którym oceniono łącznie 172 szkoły wyższe. Pod uwagę wzięto 25 wskaźników dotyczących m.in. kariery absolwentów, dorobku naukowego, kadry akademickiej, jakości kształcenia i umiędzynarodowienia. Na tej podstawie wyłoniono najlepsze uczelnie w kraju. Pełne zestawienie zamieszczamy w galerii poniżej, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 najlepszych uczelni w Polsce w 2026 roku

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Co decyduje o pozycji uczelni w rankingu?

Największą wagę, po 25 proc., przypisano dwóm kategoriom: karierze absolwentów i dorobkowi naukowemu. Kolejne 15 proc. przypadło na wybór kandydatów, a tyle samo na kadrę i warunki studiowania. Uwzględniono również umiędzynarodowienie, jakość kształcenia oraz prestiż międzynarodowy.

Czy można jeszcze zapisać się na studia?

Mało kto o tym wie, ale nadal można zapisać się na studia w Polsce, choć wybór dostępnych kierunków jest już mocno ograniczony. Na części uczelni trwa dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027, a niektóre szkoły wyższe przyjmują zgłoszenia nawet do końca października. Rekrutacja do 2 listopada trwa np. na Politechnice Koszalińskiej, więc są uczelnie, które jeszcze czekają na kandydatów.