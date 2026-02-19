To najspokojniejsze miasto na Mazowszu. AI wybrało zielony azyl tuż pod Warszawą

Najspokojniejsze miasto w woj. mazowieckim - wybór AI

Pytana o najspokojniejsze miasto w woj. mazowieckim, sztuczna inteligencja, a dokładnie ChatGPT, wskazała na Podkowę Leśną w powiecie grodziskim. Dlaczego położona niedaleko tłocznej Warszawy miejscowość zasłużyła sobie na to miano? Zdaniem AI na jej korzyść przemawia m.in. harmonijny układ przestrzenny. "Podkowa Leśna została zaprojektowana według idei miasta-ogrodu, co oznacza zaciszne, zielone układy przestrzenne, niską zabudowę i dużą obecność przyrody sprzyjającą spokojnemu życiu" - czytamy.

Sztuczna inteligencja doceniła też otoczenie lasów oraz kameralną społeczność w mieście o mniejszej skali. "Mimo bliskości stolicy, Podkowa Leśna zachowuje cichy rytm życia, łącząc spokój małego miasta z dostępem do usług wielkomiejskich. Dane statystyczne wskazują, że miasta w podregionie warszawskim, położone blisko stolicy, charakteryzują się wyższym poziomem życia, co często idzie w parze z lepszymi warunkami bezpieczeństwa i dostępem do usług" - przekazało AI.

Podkowa Leśna - miasto-ogród, kolonia artystów

Choć Podkowę Leśną zamieszkuje jedynie około czterech tysięcy osób, miasto ma naprawdę wiele, by przyciągać tłumy turystów. Wszystko to ze względu na wspomniany już układ urbanistyczny, czyniący z miejscowości miasto-ogród, nazywane zresztą czasami "kolonią artystów".

Podczas wycieczki do Podkowy Leśnej warto oczywiście obejrzeć przede wszystkim piękne, zabytkowe wille oraz zieloną Aleję Lipową, czy też wybrać się w okolice pałacyku myśliwskiego Lilpopa. Ważnym punktem wyprawy może być również drewniana willa Aida, należąca do Lilpopów, a później do poety Jarosława Iwaszkiewicza oraz jego żony Anny. Muzeum Iwaszkiewiczów można zresztą zwiedzać w willi Stawisko.

