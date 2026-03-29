To najwyżej ocenione kierunki na Uniwersytecie Warszawskim. Nowy ranking

QS World University Rankings by Subject wskazuje najlepsze na świecie uniwersytety dla danego kierunku. W tym roku ocenionych zostało 55 dyscyplin naukowych z pięciu obszarów tematycznych: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Management. W rankingu uwzględnionych zostało ponad 1,7 tys. instytucji.

Nowy ranking. To najwyżej oceniane kierunki na UW

Jak poinformował w niedzielę Uniwersytet Warszawski, w zestawieniu występuje 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Wśród najwyżej ocenionych kierunków są: historia starożytna (pozycja w przedziale 51-150) oraz języki nowożytne (92. miejsce). Pięć dyscyplin prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w rankingu po raz pierwszy. Są to: historia starożytna, antropologia, religioznawstwo, komunikacja i medioznawstwo oraz inżynieria materiałowa.

Archeologia, historia, prawo, filozofia oraz religioznawstwo znalazły się w przedziale 101-150, a antropologia - w przedziale 101-200. Informatyka zajęła 188. miejsce, a do przedziału 151-200 wskoczyły: filologia angielska, geografia, lingwistyka, matematyka, fizyka i astronomia, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, psychologia oraz socjologia (151-200). Na dalszych pozycjach były: komunikacja i medioznawstwo (201–250), chemia oraz ekonomia i ekonometria (251-300), biologia oraz pedagogika (301-350), zarządzanie (351-400), inżynieria materiałowa (401-550), inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz nauki o środowisku (501-550), a także medycyna (551-600).

QS World University Rankings przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Zestawienia opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować przodujące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia listy wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.

5

