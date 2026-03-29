To najwyżej ocenione kierunki na Uniwersytecie Warszawskim. Nowy ranking

Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-29 16:11

Historia starożytna i języki nowożytne znalazły się wśród najlepiej ocenianych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim według prestiżowego rankingu Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings by Subject. Jak poradziły sobie inne dyscypliny? Sprawdźcie najważniejsze szczegóły.

Uniwersytet Warszawski

Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS

QS World University Rankings by Subject wskazuje najlepsze na świecie uniwersytety dla danego kierunku. W tym roku ocenionych zostało 55 dyscyplin naukowych z pięciu obszarów tematycznych: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Management. W rankingu uwzględnionych zostało ponad 1,7 tys. instytucji.

Jak poinformował w niedzielę Uniwersytet Warszawski, w zestawieniu występuje 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Wśród najwyżej ocenionych kierunków są: historia starożytna (pozycja w przedziale 51-150) oraz języki nowożytne (92. miejsce). Pięć dyscyplin prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w rankingu po raz pierwszy. Są to: historia starożytna, antropologia, religioznawstwo, komunikacja i medioznawstwo oraz inżynieria materiałowa.

Archeologia, historia, prawo, filozofia oraz religioznawstwo znalazły się w przedziale 101-150, a antropologia - w przedziale 101-200. Informatyka zajęła 188. miejsce, a do przedziału 151-200 wskoczyły: filologia angielska, geografia, lingwistyka, matematyka, fizyka i astronomia, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, psychologia oraz socjologia (151-200). Na dalszych pozycjach były: komunikacja i medioznawstwo (201–250), chemia oraz ekonomia i ekonometria (251-300), biologia oraz pedagogika (301-350), zarządzanie (351-400), inżynieria materiałowa (401-550), inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz nauki o środowisku (501-550), a także medycyna (551-600).

QS World University Rankings przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Zestawienia opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować przodujące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia listy wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.

Przeczytaj także:
Od kwietnia zmiana opłat w Warszawie. Wracają stare stawki
10 słynnych aktorów, którzy studiowali na Harvardzie
Porachunki Osobiste
Co po maturze: praca czy studia? Jakie zawody "zabierze nam AI"? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
kierunki studiów
Ranking
Uniwersytet Warszawski
edukacja