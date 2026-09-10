Tragedia na przejeździe w Sokolnikach. Smutne słowa o kierujących

Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Zderzenie pociągu InterCity z ciężarówką, ciężki stan obu kierujących

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę przed południem, około godziny 11.30, na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko trasy krajowej nr 12. Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca ciężarówki zignorował czerwoną sygnalizację, wjechał prosto na tory i zderzył się z pociągiem InterCity jadącym z Lublina do Szczecina.

Uderzenie doprowadziło do natychmiastowego wykolejenia lokomotywy i dwóch pierwszych wagonów. W momencie katastrofy pociągiem jechało co najmniej 114 osób, wliczając w to trzyosobową załogę.

Ośmioro poszkodowanych wymagało pilnej interwencji medycznej i zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu oraz Kielcach. Życia jednej z pasażerek niestety nie udało się uratować. Czworo rannych wciąż walczy o życie, a w równie poważnym stanie są także sam maszynista oraz kierowca ciężarówki.

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Śledztwo po katastrofie kolejowej. Policja użyła dronów i skanera 3D

Z uwagi na bardzo poważne obrażenia, prokuratorzy nie mogą na razie przesłuchać obu mężczyzn. Prowadzący postępowanie będą musieli sprawdzić stan trzeźwości kierujących w chwili wypadku.

Śledczy zakończyli już pracę na miejscu wypadku. Kluczowym dowodem w sprawie będzie zabezpieczony rejestrator wyciągnięty z kabiny maszynisty. Prokuratura liczy na to, że zawarty tam zapis monitoringu wyjaśni dokładne okoliczności tragedii.

Podczas badania miejsca katastrofy policjanci użyli dronów i specjalistycznego sprzętu skanującego teren w technologii trójwymiarowej. Zebrane w ten sposób dane trafią teraz do analizy biegłych.

Nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Postępowanie toczy się pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy zakończonej śmiercią człowieka. Za takie przestępstwo przewidziano karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

📢 Uwaga podróżni ❗Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na…— PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 9, 2026