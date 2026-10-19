Tragedia na warszawskim Ursynowie. Młody mężczyzna wypadł z okna wieżowca

W niedzielę (18 października) w okolicach południa doszło do wstrząsającego incydentu na warszawskim Ursynowie. Z wysokości 13. piętra budynku zlokalizowanego przy ulicy Beli Bartóka runął w dół 20-letni obywatel Ukrainy. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji. Medycy od razu przystąpili do akcji reanimacyjnej, jednak obrażenia okazały się śmiertelne i lekarz musiał potwierdzić zgon młodego człowieka.

Trwa dochodzenie policji i prokuratury na Ursynowie

Miejsce tragedii pod blokiem zostało błyskawicznie odgrodzone przez mundurowych, co miało zapobiec dostępowi osób niepowołanych i pomóc w zabezpieczeniu dowodów. Policjanci udali się również do lokalu na 13. piętrze, z którego wypadł 20-latek, by dokładnie przeszukać i zbadać to miejsce. Wszelkie działania służb na miejscu zdarzenia odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Najważniejszym zadaniem śledczych jest teraz odpowiedź na pytanie, jak doszło do tragedii. Będą weryfikować, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się inne osoby, czy był to jedynie tragiczny zbieg okoliczności, czy może celowe działanie. Obecnie służby odmawiają podawania jakichkolwiek dodatkowych szczegółów na temat prowadzonych działań.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie?

Jeśli zmagasz się z problemami, masz myśli samobójcze albo znasz kogoś, kto potrzebuje natychmiastowego wsparcia psychicznego, warto wiedzieć o darmowych infoliniach oferujących pomoc:

800 70 22 22 - Działa całą dobę - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - Działa całą dobę - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - Działa całą dobę - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - Działa całą dobę - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - Działa całą dobę - Numer ratunkowy w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia

Autor: MZ/ Materiały prasowe