Tragiczne odkrycia w Wiśle pod Warszawą. Wyłowiono ciała dwóch mężczyzn

Maria Hędrzak
2026-04-26 15:51

W sobotę, 25 kwietnia w powiecie legionowskim przypadkowe osoby natrafiły na wstrząsające znaleziska. Z Wisły wyłowiono dwa ciała. Oba miejsca zostały niezwłocznie zabezpieczone przez wezwane na miejsce służby.

Jednego dnia z Wisły wydobyto dwa ciała.
Ciała w Wiśle. Akcja służb pod Warszawą

Sobotnie popołudnie w podwarszawskim powiecie legionowskim upłynęło pod znakiem dramatycznych zdarzeń. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Miejskiego Reportera, pierwsze zwłoki ujawniono w Jabłonnie tuż przed godziną 13:00. Zaledwie trzy godziny później do służb trafiło kolejne zgłoszenie o ciele w rzece, tym razem w okolicach Rajszewa.

We wskazanych lokalizacjach niezwłocznie pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Na razie żadne szczegóły spraw nie są znane. Nie wiadomo, jak długo ciała pozostawały w wodzie.

- Wstępnie funkcjonariusze ustalili tożsamość tych osób. To dwaj mężczyźni wieku 30 i 33 lat. Policyjne czynności były nadzorowane przez prokuratora. [...] Na ten moment te sprawy nie są łączone - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

