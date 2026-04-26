"Żółte" alerty dla całego Mazowsza. IMGW wydał ważne komunikaty dla mieszkańców

Maria Hędrzak
2026-04-26 13:55

W niedzielę, 26 kwietnia na terenie całego województwa mazowieckiego obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zapowiadają kolejne alerty, które wejdą w życie późnym wieczorem i pozostaną w mocy aż do godzin porannych. Jakich zjawisk atmosferycznych należy się spodziewać i jaka pogoda czeka nas w poniedziałek?

wiatr

Autor: Unsplash / Foad Roshan; IMGW/ Materiały prasowe

Ostrzeżenia IMGW dla Warszawy i woj. mazowieckiego

Od godzin nocnych w województwie mazowieckim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zaznaczają, że alert pozostanie ważny do godziny 18:00. Z oficjalnego komunikatu wynika również, że w miejscami mogą wystąpić lokalne burze połączone z opadami krupy śnieżnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, od godziny 23:00 do 7:30, będzie natomiast obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C" - przekazano w opisie alertu.

Pogoda na Mazowszu. Jaka aura w niedzielę i poniedziałek?

Według prognozy pogody IMGW niedzielne popołudnie na Mazowszu przyniesie zachmurzenie na poziomie umiarkowanym i dużym, które zacznie ustępować w godzinach wieczornych. Można spodziewać się przelotnego deszczu, opadów deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej oraz słabych burz. Termometry pokażą maksymalnie od 7°C w północno-wschodnich powiatach do 11°C na zachodzie i w centrum regionu.

Nadchodząca noc z niedzieli na poniedziałek upłynie pod znakiem ochłodzenia, co zapowiadają wydane alerty. Chmury na niebie będą rzadsze, a wiatr zacznie słabnąć. W poniedziałek, 27 kwietnia na termometrach maksymalnie od 11°C do 14°C. Zachmurzenie znów się zwiększy. Początkowo słaby wiatr z czasem zamieni się w umiarkowane, porywiste podmuchy. Kolejna noc, z poniedziałku na wtorek, ponownie przyniesie ujemne temperatury rzędu od -4°C do -1°C, a przy gruncie spadki wyniosą do -7°C. Takie wartości najprawdopodobniej poskutkują wydaniem następnych ostrzeżeń.

