Tragiczny bilans utonięć na początku wakacji. Nie żyją 73 osoby

Tragiczny początek lata. Apel służb o rozsądek

Policja i ratownicy zgodnie podkreślają, że brak ostrożności nad akwenami zbiera śmiertelne żniwo. Mundurowi wskazują jednoznacznie: „Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie”. Wielu tragediom można było zapobiec, dlatego służby przypominają o zachowaniu czujności.

Eksperci od ratownictwa wodnego zwracają uwagę na przygotowanie do plażowania. Podkreślają, że obok odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej niezbędne jest logiczne myślenie. „Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek” – zaznaczył Paweł Ciepliński, wiceprezes katowickiego oddziału WOPR. Wodne otoczenie to doskonałe miejsce na relaks, jednak najmniejsze potknięcie czy ignorancja bywają śmiertelne.

Jak dodaje ekspert: „Woda: basen, jezioro lub morze − to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu. Natomiast, jeśli będziemy − mówiąc wprost − robić głupie rzeczy, to może się to skończyć tragedią. Dlatego rozsądek nad wodą to podstawa”.

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Liczby gromadzone przez policjantów obnażają skalę niebezpieczeństwa. Statystyki za rok 2025 wskazują na 292 ofiary śmiertelne utonięć w Polsce. Wśród ofiar przeważali dojrzali panowie. Na liście zmarłych znalazły się również kobiety oraz 15 osób poniżej 18. roku życia.

Aż w 58 zdarzeniach kluczowym czynnikiem okazało się spożycie alkoholu przed wejściem do wody. Najczęściej dochodzi do nieszczęść na dzikich kąpieliskach lub w miejscach objętych zakazem wejścia do wody. Przyczyną śmiertelnych wypadków bywa również brawura podczas wędkowania czy zwykłego wypoczynku na brzegu.