Tragiczny wypadek motocyklowy. Zginął 23-letni Kacper. Uczelnia żegna młodego policjanta

Piaseczno. Wstrząsający wypadek na skrzyżowaniu. Motocyklista zginął na miejscu

W piątek, 29 maja, na zbiegu ulic Puławskiej i Łabędzia w Piasecznie doszło do niezwykle tragicznego wypadku. Krótko po zdarzeniu w internecie opublikowano wideo zarejestrowane z pokładu jednego z samochodów, będącego świadkiem tego dramatu. Na nagraniu widać, jak kierujący Oplem, czekający na czerwonym świetle na lewym pasie, nagle postanawia zmienić pas ruchu na ten najbardziej oddalony – prawy. W trakcie tego ryzykownego manewru w tył auta z ogromnym pędem uderza motocykl. Uderzenie wyrzuca młodego motocyklistę wysoko w powietrze. Mimo wezwania pomocy i próby ratowania życia, 23-latek poniósł śmierć na miejscu.

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie śmierci motocyklisty

Wkrótce wyszło na jaw, że ofiarą jest 23-letni funkcjonariusz policji. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła te tragiczne informacje. W związku z wypadkiem prokuratura rozpoczęła dochodzenie pod kątem naruszenia zasad ruchu drogowego, co poskutkowało wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym. Służby obecnie skrupulatnie analizują wszystkie szczegóły zdarzenia na piaseczyńskim skrzyżowaniu.

Akademia Sztuki Wojennej ze smutkiem żegna Kacpra Mierzejewskiego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, do której uczęszczał 23-letni Kacper, zamieścił w mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie zmarłego studenta.

„Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznym wypadku motocyklowym, w którym zginął nasz Student Kacper Mierzejewski. Odszedł od nas młody człowiek na początku swojej życiowej i mundurowej drogi. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną, Bliskimi oraz Przyjaciółmi zmarłego, składając im najszczersze wyrazy współczucia” - czytamy.

Pod opublikowanym oświadczeniem zaroiło się od komentarzy pełnych bólu po stracie 23-latka:

„Nasz Kacperek ❤️ właśnie takiego cię zapamiętam zawsze uśmiechnięty i serdeczny dla innych”

„Wyrazy współczucia dla całej Rodziny. Niech Kacper odpoczywa w pokoju”

„Aż ciarki przeszły i mi osobiście łzy spływają do oczu.. Śpij.. sobie śpij, spokojnie”

Pogrzeb 23-letniego funkcjonariusza. Znamy termin ceremonii

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII poinformowała o dacie pożegnania zmarłego 23-latka. Uroczystości pogrzebowe Kacpra Mierzejewskiego zaplanowano na 11 czerwca.

„Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 29 maja 2026 roku zginął tragicznie nasz kolega, Ś.p. Kacper Mierzejewski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11 czerwca 2026 roku o godz. 13.00 w Kościele Garnizonowym przy Al. Gen. Chruściela 103 w Rembertowie, a następnie na Cmentarzu przy ulicy Grzybowej w Rembertowie” - zakomunikowali policjanci.

i Autor: KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła/ Materiały prasowe

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