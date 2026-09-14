Tragiczny wypadek na łuku drogi. Pasażerka nie żyje, kierowca uciekł

Spis treści Tragiczny finał weekendu. Auto wbiło się w ogrodzenie

Tragiczny finał weekendu. Auto wbiło się w ogrodzenie

Zakończenie weekendu na mazowieckich trasach przyniosło dramatyczne wydarzenia. W niedzielę, 13 września, na krótko przed godziną 21:00 w miejscowości Kury (pow. wołomiński) miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota stracił panowanie na łuku drogi, w wyniku czego uderzył w znajdujące się przy drodze ogrodzenie dla koni” – poinformowała asp. szt. Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji.

Skutki uderzenia okazały się katastrofalne. Na miejscu śmierć poniosła 49-letnia pasażerka Toyoty. Z kolei mężczyzna kierujący autem, w którym zginęła kobieta, zbiegł z miejsca zdarzenia, zanim pojawiły się służby ratunkowe.

Funkcjonariusze ustalili już tożsamość uciekiniera i obecnie intensywnie poszukują 42-letniego sprawcy wypadku.

Działania ratunkowe i śledcze w miejscu tragedii prowadziło pogotowie, strażacy z OSP i PSP, a także policjanci pracujący pod bezpośrednim nadzorem prokuratora.