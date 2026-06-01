Tragiczny wypadek w Płocku. 11-letnia Maja zginęła pod kołami ciężarówki

Wypadek w Płocku. Ciężarówka potrąciła rowerzystkę

Do tego fatalnego zdarzenia drogowego doszło w miniony czwartek, 28 maja, we wczesnych godzinach porannych. Na zbiegu alei Piłsudskiego i ulicy Dworcowej 54-letni kierowca samochodu ciężarowego wykonywał manewr skrętu w prawo i potrącił przejeżdżającą po pasach 11-latkę (choć pierwotne komunikaty służb mówiły o 12-letniej ofierze). Warto zaznaczyć, że w momencie zderzenia oboje uczestnicy ruchu drogowego mieli przypisany sygnał zielony na sygnalizatorze.

Po potrąceniu poszkodowana nastolatka odniosła rozległe obrażenia i została błyskawicznie przetransportowana do szpitala. Niestety starania lekarzy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Życia dziewczynki nie udało się uratować.

Funkcjonariusze policji spędzili na miejscu zdarzenia wiele godzin, wykonując szczegółowe czynności dochodzeniowe pod ścisłym nadzorem prokuratora. - Zabezpieczone zostały ślady oraz sporządzona dokumentacja, celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku - przekazała podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji.

Szkoła w Płocku żegna zmarłą uczennicę

Jeszcze tego samego dnia po południu w mediach społecznościowych pojawił się bardzo emocjonalny wpis opublikowany przez szkołę podstawową, do której uczęszczała tragicznie zmarła dziewczynka. Przedstawiciele placówki edukacyjnej zdecydowali się pożegnać 11-letnią Maję za pośrednictwem swojego publicznego profilu na Facebooku.

W udostępnionym oświadczeniu społeczność szkolna wyraziła swój głęboki smutek wywołany niespodziewanym odejściem podopiecznej. W opublikowanym komunikacie czytamy: „Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas…. Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Uczennicy Mai”.

„Maju, trudno nam dziś znaleźć słowa, które oddałyby rozpacz i pustkę, jakie odczuwamy po Twoim odejściu... Pozostaniesz w naszej pamięci jako osoba pełna dobra, uśmiechu i młodzieńczej wrażliwości. Na zawsze będziemy nosić Cię w naszych sercach. Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia, wsparcia i otuchy w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach” - pod tymi pełnymi bólu słowami podpisali się Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej.

Kiedy odbędzie się pogrzeb 11-letniej Mai?

Informacje dotyczące ceremonii żałobnej przekazał w mediach społecznościowych klub sportowy Jungle Ninja, którego zmarła nastolatka była aktywną członkinią. W udostępnionym oficjalnie nekrologu poinformowano opinię publiczną, że uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę, 3 czerwca, na godzinę 14 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Płocku. Po mszy żałobnej zmarła zostanie przewieziona na cmentarz przy ulicy Kobylińskiego.

