Tragiczny wypadek w Warszawie: 38-latek zginął po uderzeniu w słup

Zuzanna Sekuła
2026-02-18 12:30

Tragiczny wypadek w Warszawie. W nocy na ul. Przyczółkowej, 38-letni kierowca forda stracił życie po uderzeniu w słup i drzewo. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i przewiezieniu do szpitala, mężczyzny nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

  • W Wilanowie doszło do tragicznego wypadku drogowego.
  • Ford jadąc ul. Przyczółkową uderzył w słup i drzewo.
  • Śmierć poniósł 38-letni kierowca.

Śmiertelny wypadek na ul. Przyczółkowej

Do zdarzenia doszło na ul. Przyczółkowej w Wilanowie, na wysokości ul. Klimczaka, tuż przed północą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni kierowca forda mógł jechać zbyt szybko w stosunku do warunków panujących na drodze. Na śliskiej nawierzchni pojazd wpadł w poślizg, obrócił się bokiem i z impetem uderzył w słup od znaków, a następnie w drzewo.

Uwięzionego wewnątrz rozbitego pojazdu kierowcę musieli wydobywać strażacy, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej z JRG14, grupa operacyjna miasta, dwa zespoły ZRM oraz załogi WRD.

Po wydobyciu mężczyzny z wraku, natychmiast rozpoczęto reanimację, a następnie przewieziono go do szpitala. Niestety, mimo wysiłków ratowników i lekarzy, życia 38-latka nie udało się uratować.

Toyota z Wejherowa w złodziejskiej dziupli na Wilanowie

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Wilanowie

Obecnie policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i przebiegu wypadku. Śledczy będą analizować m.in. stan techniczny pojazdu, warunki atmosferyczne oraz ewentualne inne czynniki, które mogły przyczynić się do tragedii.

Wypadek w Wilanowie. Zginął kierowca
