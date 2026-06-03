Trwa rozbudowa stacji warszawskiego metra. "Pociągi będą sprawniej kursować"

Trwają roboty przy rozbudowie stacji metra Kabaty

W Warszawie trwa rozbudowa stacji metra Kabaty. Przedstawiciele Metra Warszawskiego poinformowali, że na plac budowy dotarł już ciężki sprzęt. Specjalistyczny dźwig posłuży do realizacji ścian szczelinowych.

"Najpierw muszą powstać murki. To tymczasowe konstrukcje, których zadaniem jest wyznaczenie precyzyjnej geometrii i kierunku wykonywania ścian szczelinowych. Stabilizują górną część wykopu w pierwszej fazie głębienia oraz prowadzą ciężki chwytak. Kiedy dwa równoległe murki będą już gotowe, wprowadzony zostanie pomiędzy nimi ogromny chwytak, który wykopie głęboką na ok. 15 m szczelinę. Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości, do wykopu wpuszczane będą klatki zbrojeniowe. Aby zapewnić stabilność wykopu podczas głębienia, wtłaczany będzie do środka bentonit, czyli specjalna zawiesina zapobiegająca osuwaniu się gruntu wewnątrz szczeliny" - wyjaśniono.

Kiedy te prace zostaną ukończone, bentonit zastąpi podawany specjalnymi rurami beton. Pozwoli to na stworzenie konstrukcji pod nową, poszerzoną komorę torów odstawczych.

Metro Warszawskie uspokaja mieszkańców

We wtorek, 2 czerwca, rozpoczęły się główne roboty przy głębieniu ścian szczelinowych. Etap ten potrwa do połowy miesiąca. Roboty odbywają się za dnia, ale nie zapowiadają większych problemów. "Warszawskie Metro uspokaja, że na obecnym etapie nie są planowane istotne ograniczenia w ruchu związane z realizacją ścian szczelinowych na Kabatach" - czytamy w komunikacie spółki.

Celem prowadzonej inwestycji jest usprawnienie kursowania pociągów i zlikwidowanie wydłużonych postojów przed Kabatami. Przedstawiciele Metra Warszawskiego tłumaczą, że po zakończeniu robót składy będą mogły zawracać za stacją pasażerską, a jednocześnie kolejne płynnie wjadą na linię z pobliskiej STP.

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