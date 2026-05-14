Trzaskowski o małżeństwach jednopłciowych. Przełomowy komunikat prezydenta stolicy

Decyzja Rafała Trzaskowskiego po wyroku NSA

Prezydent Warszawy ogłosił w czwartek, że w stolicy dokonano już pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, co stanowi bezpośrednią realizację niedawnych orzeczeń sądowych.

„Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast” - przekazał podczas czwartkowej konferencji prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Działanie to wynika z marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie nakazali wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch obywateli Polski, którzy zawarli związek w Berlinie w 2018 roku.

Kluczowe dla tej sprawy było stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o które NSA zawnioskował w 2023 roku. Orzeczenie TSUE z listopada 2025 roku jasno wskazało, że państwa członkowskie muszą uznawać jednopłciowe małżeństwa zawarte legalnie w innym państwie UE, niezależnie od swoich wewnętrznych regulacji. Od wydania tego wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny nakazał rejestrację aktów siedmiu takich par.

Spór prawny: Konstytucja czy prawo Unii Europejskiej?

Prezydent Trzaskowski zapewnił, że kolejne wnioski o transkrypcje będą w Warszawie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska, polski rząd planuje przygotować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

Krytycy działań prezydenta stolicy podnoszą jednak argument, że wykonywanie orzeczenia NSA stoi w sprzeczności z polską Konstytucją, definiującą małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny. Sytuacja ta na nowo rozpaliła trwającą od lat debatę dotyczącą nadrzędności prawa. Z jednej strony przywołuje się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, potwierdzający pozycję Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce, a z drugiej – stanowisko zwolenników prymatu prawa unijnego nad regulacjami krajowymi.

Parada Równości w Warszawie