Trzy nowe fotoradary staną w Warszawie. W tych miejscach kierowcy będą musieli uważać

Nowe fotoradary w stolicy. Gdzie staną?
Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Chodzi o następujące lokalizacje rozsiane po mieście:
- ulica Górczewska przy Konarskiego,
- Aleja Krakowska przy Komitetu Obrony Robotników
- Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.
Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających już fotoradarach. Proces ten będzie miał miejsce pod następującymi lokalizacjami:
- Trakt Brzeski przy Objazdowej,
- Słomińskiego przy Moście Gdańskim,
- na Przyczółkowej
- Armii Krajowej w Wesołej.
Zmiany na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego
Fotoradary to jednak nie wszystko. Maciej Dziubiński z ZDM powiedział PAP, że drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, a w najbliższym czasie podobne zmiany czekają Most Poniatowskiego. Oznacza to, że stojące w tych miejscach fotoradary trafią w inne lokalizacje.
Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.
Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na:
- Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze,
- Alei Solidarności przy Szwedzkiej,
- Starzyńskiego przy Moście Gdańskim,
- Alei Niepodległości przy Woronicza
- oraz Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.
Fotoradary kontrolują kierowców w Warszawie: