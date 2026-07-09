Trzy nowe fotoradary staną w Warszawie. W tych miejscach kierowcy będą musieli uważać

Nowe fotoradary w stolicy. Gdzie staną?

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Chodzi o następujące lokalizacje rozsiane po mieście:

ulica Górczewska przy Konarskiego,

Aleja Krakowska przy Komitetu Obrony Robotników

Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających już fotoradarach. Proces ten będzie miał miejsce pod następującymi lokalizacjami:

Trakt Brzeski przy Objazdowej,

Słomińskiego przy Moście Gdańskim,

na Przyczółkowej

Armii Krajowej w Wesołej.

Zmiany na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego

Fotoradary to jednak nie wszystko. Maciej Dziubiński z ZDM powiedział PAP, że drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, a w najbliższym czasie podobne zmiany czekają Most Poniatowskiego. Oznacza to, że stojące w tych miejscach fotoradary trafią w inne lokalizacje.

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na:

Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze,

Alei Solidarności przy Szwedzkiej,

Starzyńskiego przy Moście Gdańskim,

Alei Niepodległości przy Woronicza

oraz Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Fotoradary kontrolują kierowców w Warszawie:

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