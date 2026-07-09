Trzy nowe fotoradary staną w Warszawie. W tych miejscach kierowcy będą musieli uważać

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-09 8:02

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na znaczące zmiany w systemie kontroli prędkości. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiada instalację trzech nowych fotoradarów i modernizację czterech istniejących. Co więcej, odcinkowy pomiar prędkości obejmie Wisłostradę. Dowiedz się, gdzie dokładnie trzeba będzie uważać na prędkość.

Nowe fotoradary w stolicy. Gdzie staną?

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Chodzi o następujące lokalizacje rozsiane po mieście:

  • ulica Górczewska przy Konarskiego,
  • Aleja Krakowska przy Komitetu Obrony Robotników
  • Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających już fotoradarach. Proces ten będzie miał miejsce pod następującymi lokalizacjami:

  • Trakt Brzeski przy Objazdowej,
  • Słomińskiego przy Moście Gdańskim,
  • na Przyczółkowej 
  • Armii Krajowej w Wesołej.

Zmiany na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego

Fotoradary to jednak nie wszystko. Maciej Dziubiński z ZDM powiedział PAP, że drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, a w najbliższym czasie podobne zmiany czekają Most Poniatowskiego. Oznacza to, że stojące w tych miejscach fotoradary trafią w inne lokalizacje. 

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na:

  • Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze,
  • Alei Solidarności przy Szwedzkiej,
  • Starzyńskiego przy Moście Gdańskim,
  • Alei Niepodległości przy Woronicza
  • oraz Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Fotoradary kontrolują kierowców w Warszawie:

Dwa żółte fotoradary przy ruchliwej ulicy z samochodami. O nowych urządzeniach w Warszawie przeczytasz na Eska Warszawa.
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Fotoradary zostają na moście Poniatowskiego! Przełomowa decyzja
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