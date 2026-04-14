Trzy pojazdy zderzyły się na Mokotowie. Na miejsce ruszyły służby

Groźny wypadek na ulicy Marynarskiej na Mokotowie

We wtorkowe popołudnie, tuż przed godziną 17:00, na ulicy Marynarskiej w Warszawie doszło do groźnej kolizji z udziałem trzech pojazdów. W zdarzeniu uczestniczyły samochód ciężarowy, auto osobowe oraz motocykl.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Miejskiego Reportera, wstępna ustalenia dotyczące wypadku sugerują, że wszystko rozpoczęło się od niefortunnego manewru zmiany pasa. Wtedy to pojazd ciężarowy miał uderzyć w auto osobowe. Wytrącona z toru jazdy osobówka uderzyła następnie w motocyklistę, po czym wjechała w barierki.

Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się służby, których zadaniem będzie teraz ustalenie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Jedna osoba, czyli motocyklista, który upadł na jezdnię, został przewieziony do szpitala.

Skutki kraksy były mocno odczuwalne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego przemieszczających się po tej części Warszawy. Ponieważ dwa pasy jezdni zostały zablokowane przez uszkodzone maszyny, w kierunku Okęcia utworzył się spory korek.

