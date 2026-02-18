Tytoniowa mafia rozbita w powiecie otwockim. Przejęto ponad 40 ton towaru

Akcja CBŚP i KAS w powiecie otwockim. Zabezpieczono 40 ton towaru

Wspólne działania policjantów z CBŚP i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej doprowadziły do nalotu na halę magazynową na terenie powiatu otwockiego. Wewnątrz obiektu przestępcy zgromadzili gigantyczną ilość towaru, który miał posłużyć do produkcji nielegalnych wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze przejęli ponad 40 ton komponentów, w tym opakowania oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Na miejscu znaleziono również krążki z owijkami do filtrów, folie oraz blisko 10 milionów gotowych sztabek filtrowych, czekających na dalszą obróbkę.

Nielegalna fabryka papierosów. Podrabiano znane marki

Zabezpieczony asortyment to nie tylko surowce, ale także specjalistyczny sprzęt świadczący o zaawansowanym stadium przygotowań do uruchomienia masowej produkcji. Na terenie magazynu znajdowały się matryce do wykrawania paczek papierosów oraz elementy maszyn drukarskich. Potwierdza to, że grupa przestępcza była gotowa do zalania rynku podrobionymi wyrobami tytoniowymi, które do złudzenia przypominałyby oryginalne produkty. Przedstawiciel firmy, której znaki towarowe bezprawnie wykorzystano, potwierdził, że zabezpieczone komponenty były fałszywe, co stanowiło naruszenie prawa własności przemysłowej.

Milionowe straty dla budżetu. Sprawcom grozi 5 lat więzienia

Nielegalna produkcja papierosów to proceder, który generuje ogromne straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy, a także wprowadza na rynek wyroby o nieznanym składzie i pochodzeniu. W tej sprawie przesłuchano już trzy osoby w charakterze świadków, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Osobom odpowiedzialnym za naruszenie prawa własności przemysłowej może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.

Źródło: Policja.pl