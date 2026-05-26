Urzędnicy pokazują hulajnogę na dachu przystanku i zapowiadają wielkie zmiany

Hulajnoga wylądowała na dachu

Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta podzielił się w social mediach zaskakującym zdjęciem - jeden z użytkowników hulajnóg elektrycznych na wynajem pozostawił pojazd... na dachu przystanku tramwajowego. Do tego zaskakującego zdarzenia doszło przy Cmentarzu Żołnierzy Włoskich na Bielanach.

To nie pierwszy tego typu przypadek ukazujący bezmyślność niektórych osób poruszających się hulajnogami. W przeszłości zdarzało się, że hulajnogi znajdywano w innych tego typu "egzotycznych" miejscach, czy porzucone na środku chodnika. Aby uporządkować ten stan rzeczy od 22 maja weszły w życie nowe zasady korzystania z e-hulajnóg na terenie miasta. Poniżej szczegóły.

Nowy porządek z hulajnogami

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy m.in. ZDM, urzędami poszczególnych dzielnic oraz operatorami e-hulajnóg, ustalono nowe zasady dotyczące komunikacji hulajnogowej na terenie miasta. Oto najważniejsze nowości:

zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km/h: ul. Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo rowerowy;

zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania – nowe lokalizacje to: Park Sowińskiego i Lasek na Kole – w tych miejscach hulajnogi nie będą działać;

możliwość dodawania kolejnych lokalizacji, w których będą obowiązywały ograniczenia;

uniemożliwienie pozostawiania hulajnóg w sposób i w miejscach jednoznacznie wbrew przepisom – np. na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania, na ulicach nieposiadających chodnika o szerokości umożliwiającej postój zgodny z prawem o ruchu drogowym, w parkach objętych takim zakazem;

kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów – w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;

poprawa kontaktu operatorów z mieszkańcami, w tym: wyznaczenie osób odpowiedzialnych i kanałów kontaktu; lepsze oznakowanie e-hulajnóg; kary również za brak odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.

Jak zauważają przedstawiciele stołecznego ratusza, mimo niskiego udziału hulajnóg w ruchu (zaledwie 7,8 proc. ruchu zmierzonego na trasach rowerowych) ich użytkownicy uczestniczą w nieproporcjonalnie większej liczbie zdarzeń – w zeszłym roku brali udział w aż 66 wypadkach (prowadzący hulajnogę spowodowali 39 z nich). W zdarzeniach tych ranne zostały 73 osoby.

Od 3 czerwca wprowadzony zostanie na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia, które poruszają się: rowerem; rowerem z napędem; hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. W przypadku braku kasku, mandat wyniesie 100 zł.

