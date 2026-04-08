Usypiali dziki na oczach mieszkańców. Lasy reagują na skandal w Warszawie

Lasy Miejskie przepraszają za widok usypiania dzików na Bemowie i Mokotowie, uznając to za trudne i niepokojące doświadczenie.

Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, a działania w tym zakresie będą prowadzone z większą wrażliwością.

Zapewnione zostanie poszanowanie zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dobrostanu dzikich zwierząt.

Skandal w Warszawie. Uśpili dziki na oczach mieszkańców

Mieszkańcy Warszawy, a zwłaszcza Bemowa i Mokotowa, są w szoku po tym, jak na ich oczach doszło do usypiania dzików w przestrzeni publicznej. Z relacji świadków, które obiegły media społecznościowe i lokalne portale, wynika, że interwencje były przeprowadzane w sposób, który budził wiele zastrzeżeń. Zwierzęta, widoczne dla przechodniów, w tym dzieci, były poddawane procedurze usypiania, co dla wielu okazało się traumatycznym przeżyciem.

Decyzja o uśmierceniu dzików na Bemowie zapadła błyskawicznie. Jak podają Lasy Miejskie w odpowiedzi na zapytanie „Super Expressu”, „w tym przypadku nie było możliwości bezpiecznego przepłoszenia zwierząt, bo w okolicy nie ma terenu zielonego, dlatego podjęliśmy decyzję o uśpieniu i uśmierceniu zwierząt”. Ta lakoniczna informacja nie uspokoiła jednak nastrojów. Wręcz przeciwnie – wywołała burzę w internecie i wśród mieszkańców, którzy byli świadkami całej akcji.

Finał interwencji służb odbił się szerokim echem. „Plac zabaw zamienił się w śmiertelną pułapkę” – piszą internauci, wyrażając swoje oburzenie i smutek. Wiele osób zastanawia się, czy faktycznie nie było innego rozwiązania niż masowe zabijanie dzików. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia, które przedstawiają martwe zwierzęta, co tylko podsyciło emocje. Sprawa wzbudziła także zainteresowanie polityków. Poseł Lewicy Łukasz Litewka nie krył swojego oburzenia.

Na incydent zareagowały Lasy Miejskie, które przeprosiły mieszkańców za narażenie ich na niekomfortową sytuację. Lasy zapewniły, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nich absolutnym priorytetem, a konieczne w tym zakresie działania będą realizowane z "należytą wrażliwością". Poniżej pełna treść oświadczenia.

Oświadczenie Lasów Miejskich Warszawa

- Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy, w związku z naszymi ostatnimi działaniami na Bemowie i Mokotowie przepraszamy za sytuację, w której zostali Państwo narażeni na widok usypiania dzików w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że było to doświadczenie trudne i niepokojące. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców stanowi absolutny priorytet. Dołożymy wszelkich starań, aby działania w tym obszarze były realizowane z należytą wrażliwością – z poszanowaniem zarówno społeczności lokalnej, jak i dobrostanu dzikich zwierząt.

