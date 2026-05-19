Nocne remonty na trasie S8 w Warszawie. Jakie zmiany czekają kierowców?

Na warszawskim odcinku trasy S8 trwają intensywne prace drogowe. Drogowcy zajmują się wymianą nawierzchni na odcinku od węzła Łabiszyńska do węzła Marki. Aby jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom stolicy i osobom przejeżdżającym przez miasto, roboty są prowadzone wyłącznie po zmroku. Ekipy remontowe pojawiają się na jezdni o godzinie 20:00 i pracują do 5:00 rano. Taki system pozwala na zachowanie pełnej przejezdności trasy w ciągu dnia, kiedy ruch jest największy.

Trwają nocne prace związane z wymianą nawierzchni drogi ekspresowej S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marek. Taka organizacja ruchu, czyli od 20 do 5 rano i prowadzenie ich etapami pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu. Zakończyło się już układanie nowej nawierzchni na lewej części jezdni S8 w obu kierunkach, od Łabiszyńskiej do Marek. Teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wyjazdu i zjazdu na S8 w trakcie ich trwania - wyjaśniła Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Maszyny przenoszą się na prawą stronę drogi, co dla kierowców oznacza znacznie większe niedogodności. Prace na tym pasie wymagają bowiem całkowitego zablokowania możliwości wjazdu na trasę oraz zjazdu z niej na poszczególnych węzłach.

Zamknięte zjazdy i wyjazdy z trasy S8. Harmonogram prac na najbliższe noce

Zaczynamy w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli z 18 na 19 maja frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Niezbędne będzie zamknięcie wyjazdu z ulicy Łabiszyńskiej na S8 i będzie to około 22.00. Następnej nocy będziemy frezować kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą węzła Głębocka, gdzie wykonawca będzie ręcznie kierował ruchem - przekazała Małgorzata Tarnowska.

Po zakończeniu zdzierania starej nawierzchni drogowcy przystąpią do układania nowego asfaltu. Przez dwie kolejne noce kierowcy ponownie muszą spodziewać się braku możliwości wjazdu z Łabiszyńskiej oraz zjazdu na węzeł Głębocki. Na miejscu będą obecni pracownicy firmy remontowej, którzy mają dbać o płynność ruchu i pomagać kierowcom w poruszaniu się po zwężonej jezdni bocznej (tzw. jezdni zbiorczo-rozprowadzającej).

Utrudnienia dla pasażerów autobusów i koniec remontu na S8

Prace na trasie ekspresowej wpłyną nie tylko na kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, ale również na pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiany w organizacji ruchu wymuszają modyfikacje w kursowaniu autobusów. Największe problemy wystąpią w rejonie przystanków znajdujących się obok popularnego centrum handlowego przy węźle Głębocka. Gdy zjazd z głównej trasy na boczną jezdnię zostanie zablokowany, autobusy nie będą mogły obsłużyć niektórych przystanków w tej okolicy.

Brak połączenia jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na trasę główną będzie miało wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej i obsługi przystanków zlokalizowanych w sąsiedztwie Centrum Handlowego. Po zakończeniu prac nawierzchniowych w nocy z 22 na 23 maja odtwarzane będzie oznakowanie poziome. Wtedy nie będzie już konieczne zamykanie wyjazdu i wjazdu na S8 - dodała rzeczniczka GDDKiA.

Dobrą wiadomością dla wszystkich podróżujących trasą S8 jest fakt, że utrudnienia potrwają tylko do końca tygodnia. Finał prac przewidziano na noc z 22 na 23 maja. Wtedy drogowcy zajmą się malowaniem pasów i odtwarzaniem oznakowania poziomego na nowej drodze. Po zakończeniu tych czynności wszystkie wjazdy i zjazdy zostaną na stałe otwarte, a kierowcy będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej nawierzchni bez żadnych ograniczeń.