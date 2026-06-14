Uważaj na te miejsca w Warszawie! To śmiertelne pułapki dla kąpiących się

Co oznacza pojęcie czarnego punktu wodnego?

Czarne punkty wodne to określenie konkretnych miejsc na różnego rodzaju akwenach, takich jak rzeki, jeziora czy stawy, które z uwagi na swoje unikalne właściwości lub przeszłość są wyjątkowo groźne i charakteryzują się zwiększoną liczbą wypadków, nierzadko kończących się śmiercią. Ich niechlubny status wynika z kumulacji niebezpiecznych czynników, w tym silnych prądów, nagłych spadków dna, wirów wodnych, a także mulistego podłoża lub obecności podwodnych barier. Dodatkowo, zazwyczaj są to obszary nieprzystosowane do rekreacji wodnej, bez opieki ratowników, właściwego oznakowania oraz zaplecza bezpieczeństwa. Głównym celem wyznaczania tych punktów jest edukacja i ostrzeganie społeczeństwa, by promować rozwagę i unikanie kąpieli w takich rejonach.

W 2026 roku na obszarze całego województwa mazowieckiego będzie wyznaczonych 114 czarnych punktów wodnych. Z tej liczby 79 znajduje się w granicach garnizonu mazowieckiego, z podziałem na powiaty: ciechanowski (24), ostrołęcki (21), siedlecki (11), żyrardowski (10), radomski (7) oraz płocki (6). Z kolei w samej stolicy zlokalizowano aż 23 takie punkty!

Przerażające dane statystyczne policji

Dane gromadzone przez policję na temat utonięć są niezwykle niepokojące. W 2025 roku w naszym kraju życie straciły 292 osoby w wyniku utonięcia. W tej grupie znalazło się 25 kobiet oraz 15 osób niepełnoletnich. Najwięcej tragedii miało miejsce w jeziorach (77), rzekach (76) oraz stawach (49). Główną przyczyną tych dramatycznych zdarzeń była kąpiel w obszarach niestrzeżonych, choć nie objętych zakazem (37 ofiar).

Należy również podkreślić, że tylko w ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, z czego ponad 30% przypadków miało miejsce w sezonie wakacyjnym. Ofiarami w głównej mierze byli dorośli mężczyźni.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że mimo iż sezon na wodne aktywności jeszcze się w pełni nie rozpoczął, to od początku stycznia do końca maja tego roku odnotowano już 65 przypadków śmiertelnych utonięć, z czego 6 miało miejsce na Mazowszu.

Mapa czarnych punktów wodnych w Warszawie. Unikaj tych lokalizacji!

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy wykaz 23 czarnych punktów wodnych znajdujących się w granicach Warszawy. Kiedy planujesz relaks nad wodą, lepiej zrezygnuj z odwiedzania tych miejsc. Woda nie toleruje pomyłek! A nawet krótki moment nieuwagi w niebezpiecznym otoczeniu może być brzemienny w skutkach i prowadzić do tragedii.

23

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Tak Nie