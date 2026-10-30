Uzbrojony w nóż mężczyzna biegał po szkolnym boisku w Warszawie. Dyrekcja użyła specjalnego telefonu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Michał Rawa
2026-10-30 13:08

Na boisku jednej z warszawskich szkół podstawowych doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Uzbrojony w nóż młody mężczyzna wtargnął na teren placówki i wywołał panikę wśród przebywających tam dzieci. Dzięki błyskawicznej reakcji dyrekcji, która skorzystała z tzw. „złotego telefonu” do służb, funkcjonariusze szybko podjęli interwencję. Intruz został zatrzymany, gdy próbował schować się w toalecie na pobliskiej stacji metra.

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Autor: SUPER EXPRESS

Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku w Warszawie

W jednej ze stołecznych szkół podstawowych rozegrały się niebezpieczne sceny. Na teren przyszkolnego boiska wszedł młody mężczyzna z nożem, który biegał po obiekcie i budził przerażenie wśród uczniów.

W obliczu zagrożenia władze szkoły zareagowały natychmiast. Dyrekcja placówki wykorzystała w tym celu tak zwany „złoty telefon”, czyli bezpośrednie gorące łącze ze służbami.

Całe zajście miało miejsce w szkole podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Kasprzaka na warszawskiej Woli.

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- Jak przekazała dyrekcja szkoły młody człowiek w szarej bluzie przeciął ogrodzenie, a następnie z nożem w ręku poruszał się po szkolnym boisku, siejąc postrach wśród przebywających tam dzieci. Uszkodził też ławkę. Po interwencji pracowników szkoły, którzy zapowiedzieli wezwanie służb, intruz szybko oddalił się w stronę metra, gdzie ukrył się w toalecie - powiedział Radiu Eska Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej.

Zatrzymany sprawca trafił już w ręce funkcjonariuszy policji.

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