Zamiana miejsc parkingowych w strefy dla dzieci i rowerzystów to dopiero początek zmian w europejskich miastach

Pilotażowe zmiany w miastach wkraczają w fazę oceny

Większość zaplanowanych w ramach inicjatywy projektów pilotażowych została już zrealizowana. Obecnie przedsięwzięcie wchodzi w kluczowy etap, w którym eksperci zajmą się oceną efektywności oraz wprowadzaniem ewentualnych korekt w przetestowanych rozwiązaniach.

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć pozwoliło na zaplanowanie kolejnych kroków przed oficjalnym finałem przedsięwzięcia. Cały projekt REALLOCATE ma zakończyć się w kwietniu 2027 roku.

Budapeszt wzorem w transformacji przestrzeni miejskiej

Podczas spotkania w stolicy Węgier zaprezentowano praktyczne przykłady zmian poprawiających jakość życia w mieście. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych oraz przejeździe rowerowym po centrum, oceniając rozwiązania wspierające aktywną mobilność.

Wśród zaprezentowanych w terenie rozwiązań znalazły się między innymi:

przekształcanie pasów postojowych w nowe drogi dla rowerów,

w nowe drogi dla rowerów, tworzenie tak zwanych szkolnych ulic poprawiających bezpieczeństwo dzieci,

poprawiających bezpieczeństwo dzieci, wyznaczanie stref z uspokojonym ruchem samochodowym,

odzyskiwanie przestrzeni miejskich i przekształcanie ich w strefy dedykowane pieszym.

Doświadczenia projektowe inspirują kolejne regiony

Wydarzenie przyciągnęło również przedstawicielki miast partnerskich, w tym stolicy Gruzji Tbilisi oraz mołdawskiego miasta Straszany. Obydwie miejscowości planują wykorzystać zebrane doświadczenia przy wdrażaniu własnych rozwiązań dotyczących polityki parkingowej oraz tworzenia stref o ograniczonym ruchu.

Eksperci biorący udział w projekcie podkreślają, że nie istnieje jeden uniwersalny model transformacji przestrzeni. Kluczem do sukcesu pozostaje stała współpraca, wyciąganie wniosków z praktycznych działań oraz elastyczne dostosowywanie rozwiązań do lokalnych potrzeb mieszkańców.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe