Volkswagen wjechał w nastoletnich w Roguszynie. 15-latek zabrany przez LPR

Wypadek w Roguszynie. Śmigłowiec LPR w akcji po potrąceniu rowerzystów

Do groźnego w skutkach zdarzenia drogowego doszło 16 października w piątkowy wieczór na terenie powiatu węgrowskiego. Dramat rozegrał się dokładnie na 65. kilometrze trasy wojewódzkiej numer 637, w leżącej na obszarze gminy Korytnica miejscowości Roguszyn.

To tam osoba prowadząca samochód marki Volkswagen wjechała prosto w grupę trzech młodych cyklistów. Wszyscy poszkodowani w tym zdarzeniu chłopcy byli w wieku piętnastu oraz szesnastu lat, poruszając się swoimi jednośladami po jezdni.

W najcięższym stanie po zderzeniu z autem osobowym znajdował się piętnastoletni rowerzysta. Służby medyczne zdecydowały się wezwać załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która drogą powietrzną przetransportowała rannego chłopaka do najbliższego specjalistycznego szpitala.

Skutkiem tego drastycznego potrącenia było również poważne złamanie kończyny dolnej u jednego z szesnastoletnich cyklistów. Trzeci z potrąconych chłopców miał ogromne szczęście i wyszedł z całego zdarzenia drogowego bez jakichkolwiek większych i poważniejszych obrażeń ciała.

Za kierownicą niemieckiego auta osobowego znajdował się z kolei czterdziestoletni kierowca. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia mundurowi przeprowadzili standardowe badanie alkomatem, które jednoznacznie potwierdziło trzeźwość mężczyzny prowadzącego w tamtym momencie Volkswagena.

Służby na drodze wojewódzkiej nr 637. Policja bada przyczyny wypadku

Błyskawicznie po zgłoszeniu na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej, policję oraz karetki pogotowia. Medycy natychmiast zajęli się udzielaniem pomocy rannym rowerzystom, a w tym czasie policjanci zabezpieczyli odcinek trasy, aby zebrać wszelkie niezbędne ślady do późniejszych oględzin.

Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze muszą teraz precyzyjnie odtworzyć przebieg całego zdarzenia oraz tor ruchu wszystkich pojazdów. W ramach toczącego się postępowania śledczy przeanalizują stan techniczny aut i rowerów, zweryfikują obecność elementów odblaskowych, a także przesłuchają świadków i sprawdzą dokładne nagrania z okolicznych kamer.

Priorytetowym celem policyjnego dochodzenia jest pełne zrozumienie, w jakich okolicznościach auto znalazło się bezpośrednio na torze jazdy cyklistów. Bardzo możliwe, że do ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy niezbędne okaże się zaangażowanie profesjonalnego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Zamknięta trasa między Roguszynem a Pniewnikiem. Objazdy po potrąceniu

Ze względu na prowadzone na miejscu niezbędne czynności ratunkowe i dochodzeniowe, ruch na drodze wojewódzkiej numer 637 został całkowicie wstrzymany. Fragment trasy od miejscowości Roguszyn aż do Pniewnika był tymczasowo wyłączony z użytku, dlatego patrole policji musiały systematycznie kierować zmotoryzowanych na specjalnie wyznaczone do tego objazdy.