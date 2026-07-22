W FACTORY Annopol powstał kort do padla. Outletowi klienci zagrają za darmo

Sąsiedzka współpraca na sportowo

Nowy kort do gry w padla to efekt sąsiedzkiej współpracy FACTORY Annopol i Warsaw Padel Club. Powstał przed wejściem do FACTORY, od strony ulicy Annopol. Kort jest dostępny przez cały tydzień - od poniedziałku do czwartku bezpłatnie korzystać mogą z niego klienci FACTORY w godzinach otwarcia outletu. Warunkiem jest uczestnictwo w programie lojalnościowym Style Club i wcześniejsza rezerwacja w Info Punkcie w centrum. Tam klienci wypożyczą też rakiety do gry i piłki. W piątki oraz weekendy kortem zawiaduje komercyjnie Warsaw Padel Club poprzez strony rezerwacyjne klubu. Szczegóły poznasz na stronie internetowej FACTORY Annopol – tutaj.

„Padel to gra zespołowa, sprzyjająca wspólnym sąsiedzkim aktywnościom i zdrowemu stylowi życia, a jednocześnie źródło przyjemności i rozrywki. Cieszymy się, że dostarczymy tyle dobrego naszym klientom. Nowy kort z pewnością zachęci kolejne grupy warszawiaków do odkrywania tej wyjątkowej dyscypliny sportu” - mówi Daria Pugacz, twórczyni projektu i koordynatorka marketingu z FACTORY Annopol w NEINVER.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Padel wciąga od pierwszej gry

To sport, który szybko wciąga, nie wymaga wieloletniego przygotowania i daje dużo satysfakcji już od pierwszej gry. Świetnie sprawdza się jako forma aktywności z rodziną czy znajomymi. Padel, wywodzący się z Meksyku i Hiszpanii, od kilku lat dynamicznie zdobywa popularność również w Polsce. Łączy elementy tenisa i squasha, a dzięki prostym zasadom oraz niewielkiemu stopniowi trudności jest sportem dostępnym zarówno dla początkujących i bardziej doświadczonych graczy.

„Jako Warsaw Padel Club na co dzień zapewniamy graczom najwyższy standard w naszym całorocznym klubie. Teraz robimy krok naprzód i wychodzimy z naszą pasją na zewnątrz! Współpraca z FACTORY Annopol to dla nas wyjątkowy projekt, który pozwala nam promować ten niesamowity sport w nowej, otwartej przestrzeni. Oddajemy do dyspozycji warszawiaków panoramiczny kort zewnętrzny, który udowadnia, że padel jest grą dla każdego – bez względu na wiek czy poziom zaawansowania. Cieszymy się, że wspólnie z FACTORY możemy stworzyć miejsce tętniące sportową energią, idealne do aktywnego spędzania czasu z rodziną i sąsiadami” – mówi Bartosz Grzelec, prezes Warsaw Padel Club.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Sport i outletowe zakupy

FACTORY Annopol to dzisiaj przestrzeń, która łączy aktywność fizyczną z zakupami i rozrywką. W outlecie znajdziesz prawdziwe perełki cenowe w niemal każdej branży. Kupisz tam modny strój sportowy światowych marek, buty na co dzień i bardziej oficjalne, wyjątkowe ubrania dla pań i panów, bieliznę, biżuterię i akcesoria, a także artykuły podróżne. W FACTORY Annopol znajdziesz jedyny w Polsce stacjonarny sklep outletowy EURO RTV AGD. Sprawdź ofertę zakupów w FACTORY Annopol.

Jak dojechać? Wybierz swój sposób

Do FACTORY Annopol możesz dojechać na kilka wybranych sposobów. Niemal pod drzwiami FACTORY zatrzymują się miejskie tramwaje i autobusy. Do przystanku metra M2 dojdziesz spacerem w niespełna 10 minut. Na miejsce dotrzesz też samochodem, a czeka tam na ciebie pojemny parking i ładowarki do elektryków. Miłośnicy rowerów odnajdą stacje do parkowania oraz szybkiego serwisu jednośladów. I oczywiście kort do gry w padla!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany