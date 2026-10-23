W USA kochają tę sieć fast foodów. Po 33 latach przerwy powraca do Polski

Taco Bell wraca do Polski

Stało się to, na co od lat czekali miłośnicy fast foodów w całej Polsce. Już wkrótce swoją pierwszą restaurację nad Wisłą otworzy amerykańska sieć Taco Bell.

Firma działała już w Polsce, w 1993 roku. Lokal przetrwał jednak tylko kilka miesięcy, po czym sieć wycofała się z naszego rynku.

Gdzie w Polsce powstaną restauracje Taco Bell?

Swój pierwszy lokal amerykański fast food zamierza otworzyć jeszcze w tym roku w Warszawie, w Galerii Młociny na Bielanach. To jednak nie wszystko - w planach na najbliższe miesiące są nowe lokale w innych warszawskich galeriach handlowych (Blue City i Westfield Mokotów), a także restauracja poza stolicą - w Westfield Wroclavia.

Taco Bell wprowadzi do Polski gigant rynku operatorów restauracyjnych w Europie, czyli firma AmRest. To ona nadzoruje w naszym kraju takie sieci jak KFC, Pizza Hut, czy Starbucks.

Powrót do Polski po 33 latach przerwy wiąże się z nadzieją marki na zbudowanie swojej pozycji zwłaszcza wśród najmłodszej klienteli, a więc pokolenia Z i Alfa.

Taco Bell- co to za sieć?

Taco Bell powstało w latach 60. w Kalifornii, ale szybko zdobyło popularność w całych Stanach Zjednoczonych. Jest to jedna z największych sieci fast foodów w USA (obok McDonald’s, czy Burger King). W liczbie restauracji wyprzedza m.in. Wendy’s i KFC.

Fast food oferuje meksykańskie dania w uproszczonej wersji.

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