W USA kochają tę sieć fast foodów. Po 33 latach przerwy powraca do Polski

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-23 11:46

Po 33 latach nieobecności, kultowa amerykańska sieć fast foodów Taco Bell wraca do Polski! Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie pierwszych restauracji w Warszawie, w stołecznych galeriach handlowych, a także we Wrocławiu. Za powrót tej znanej z meksykańskich dań marki odpowiada gigant rynku gastronomicznego AmRest.

Dania Taco Bell z napojem w markowym kubku. O powrocie sieci do Polski po 33 latach przeczytasz w Eska Warszawa.
Autor: Ink N Propeller/ Shutterstock Taco bell

Taco Bell wraca do Polski

Stało się to, na co od lat czekali miłośnicy fast foodów w całej Polsce. Już wkrótce swoją pierwszą restaurację nad Wisłą otworzy amerykańska sieć Taco Bell. 

Firma działała już w Polsce, w 1993 roku. Lokal przetrwał jednak tylko kilka miesięcy, po czym sieć wycofała się z naszego rynku. 

Gdzie w Polsce powstaną restauracje Taco Bell?

Swój pierwszy lokal amerykański fast food zamierza otworzyć jeszcze w tym roku w Warszawie, w Galerii Młociny na Bielanach. To jednak nie wszystko - w planach na najbliższe miesiące są nowe lokale w innych warszawskich galeriach handlowych (Blue City i Westfield Mokotów), a także restauracja poza stolicą - w Westfield Wroclavia.

Taco Bell wprowadzi do Polski gigant rynku operatorów restauracyjnych w Europie, czyli firma AmRest. To ona nadzoruje w naszym kraju takie sieci jak KFC, Pizza Hut, czy Starbucks. 

Powrót do Polski po 33 latach przerwy wiąże się z nadzieją marki na zbudowanie swojej pozycji zwłaszcza wśród najmłodszej klienteli, a więc pokolenia Z i Alfa. 

Taco Bell- co to za sieć?

Taco Bell powstało w latach 60. w Kalifornii, ale szybko zdobyło popularność w całych Stanach Zjednoczonych. Jest to jedna z największych sieci fast foodów w USA (obok McDonald’s, czy Burger King). W liczbie restauracji wyprzedza m.in. Wendy’s i KFC.

Fast food oferuje meksykańskie dania w uproszczonej wersji. 

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