W Warszawie zawyje syrena alarmowa. O co chodzi? (11.02.2026)

W Warszawie zawyje syrena alarmowa - wojsko zapowiada testy (środa, 11.02.2026)

Post dotyczący planowanego testu syreny alarmowej przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowali w mediach społecznościowych we wtorek, 10 lutego, czyli dzień przed ćwiczeniem.

"11 lutego 2026 r. (środa), w godzinach 9:00-15:00, zostanie treningowo uruchomiona syrena alarmowa w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105" - czytamy we wpisie. Można się więc spodziewać, że wycie będzie słyszalne przede wszystkim na stołecznej Ochocie.

W komunikacie przekazano również, iż podczas testów wystąpić mogą ciągłe oraz 3-minutowe modulowane sygnały akustyczne. "Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego i nie jest związane z realnym zagrożeniem" - zaznaczono.

Mieszkańcy nie mają powodu do obaw - należy zachować spokój

Ćwiczenia z użyciem syren alarmowych to oczywiście ważny element systemu bezpieczeństwa, który ma chronić wszystkich w sytuacjach kryzysowych. Ich uruchomienie nie powinno wywoływać paniki ani niepokoju - przeciwnie, warto traktować je jako okazję do oswojenia się z dźwiękiem syreny i przypomnienia sobie, co on oznacza. Takie testy pozwalają sprawdzić sprawność techniczną urządzeń i upewnić się, że w razie realnego zagrożenia sygnał dotrze do mieszkańców bez zakłóceń.

Testy syren to nie tylko rutynowa procedura techniczna, ale też ważny element edukacji obywatelskiej, uczący czujności, ale i spokoju, gdy działania zostały wcześniej zapowiedziane przez władze. Test syren to rutyna bezpieczeństwa - warto ich słuchać bez lęku, bo sprawny system to większa pewność i ochrona dla wszystkich.

