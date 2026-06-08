Wakacje za progiem, a tu takie informacje. Droga z Warszawy nad morze z wielkim remontem

S7 do remontu

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek wakacji Warszawiacy planujący tegoroczny letni wypoczynek nad Bałtykiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła bowiem duży remont, który obejmie ok. 4 km nawierzchni drogi ekspresowej S7. Jest to jedna z głównych tras, którymi mieszkańcy stolicy i Mazowsza zmierzają nad polskie morze.

Remont prowadzony będzie na obwodnicy Płońska i trwać będzie od poniedziałku 8 czerwca aż do końca lipca br. Oznacza to, że przez znaczną część wakacji (o ile nie będzie opóźnień w pracach) kierowcy napotkają utrudnienia w tym rejonie.

Obwodnica Płońska w remoncie - plan prac lato 2026

Jak przekazała GDDKiA prace na S7 będą realizowane etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. Zakres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Roboty rozpoczną się na jezdni w kierunku Warszawy. W pierwszym etapie zajęty zostanie pas awaryjny oraz prawy pas ruchu. Po zakończeniu tych prac wykonawca przeniesie się na lewy pas, a następnie analogiczne roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Gdańska.

Podczas prac prowadzonych w rejonie węzłów drogowych kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i czasowymi zmianami organizacji ruchu. W przypadku zamknięcia łącznic węzła Płońsk Północ wyznaczony zostanie objazd przez węzeł Płońsk Centrum, natomiast podczas zamknięcia łącznic węzła Płońsk Centrum ruch będzie kierowany przez węzeł Płońsk Północ.

Są też dobre wiadomości - GDDKiA zapowiedziała, że aby ograniczyć niedogodności dla użytkowników trasy, prace na łącznicach węzłów Płońsk Północ i Płońsk Centrum będą prowadzone w godzinach nocnych. Dodatkowo roboty nie będą wykonywane w piątki na jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska oraz w niedziele na jezdni w stronę Warszawy.

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