Warszawa gospodarzem mistrzów chodu. Historyczne wyzwanie na półmaratonie

Emocje czekają na uczestników w Warszawie

W sobotę Warszawa stanie się areną piątej edycji mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Najlepsi chodziarze świata przybędą, by zmierzyć się na ulicy Świętokrzyskiej, która już wcześniej zyskała uznanie jako szybka i sprzyjająca rekordom trasa. Zeszłoroczni zwycięzcy, Toshikazu Yamanishi z Japonii i Paula Milena Torres z Ekwadoru, będą mieli okazję bronić swoich tytułów. Wśród Polaków Katarzyna Zdziebło ponownie spróbuje sięgnąć po mistrzostwo kraju.

Dlaczego trasa na Świętokrzyskiej jest wyjątkowa?

Zawodnicy docenili trasę w centrum Warszawy, co skłoniło organizatorów do utrzymania tej lokalizacji. Robert Korzeniowski, inicjator wydarzenia, podkreśla: „Nasza trasa ma opinię szczęśliwej i niezwykle szybkiej. Potwierdza to choćby Caio Bonfim, który po startach u nas sięgał po medale olimpijskie. 1000-metrowa pętla na Świętokrzyskiej jest w pełni zgodna z najnowszymi wytycznymi World Athletics. Jestem przekonany, że budujemy markę, która zaowocuje drużynowymi mistrzostwami świata w Warszawie w 2030 roku”.

Co czeka na kibiców i uczestników?

Zawody rozpoczną się rano rywalizacją młodzieży w kategoriach do 16, 18 i 20 lat. W południe odbędzie się Runda Przyjaciół Walking Lovers – symboliczny kilometr dla każdego. Następnie swoje umiejętności zaprezentują dzieci w kategoriach do 10, 12 i 14 lat. Korzeniowski zachęca:

„Serdecznie zapraszam do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzenia czasu w centrum stolicy. Chód sportowy to najbardziej dostępna forma aktywności, dlatego przygotowaliśmy punkty programu, w których każdy może zostać bohaterem dnia. To idealna okazja, by poczuć atmosferę wielkiego sportu, maszerując ramię w ramię z mistrzami. Nie liczy się tempo, ale wspólny marsz po zdrowie”.

Start elity kobiet zaplanowano na godzinę 15.45, a mężczyźni ruszą na trasę o 18. Ceremonia dekoracji i oficjalne zakończenie zawodów o godz. 20. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla znaczenie wydarzenia: „Warszawski mityng to kluczowy przystanek w kalendarzu World Athletics Race Walking Tour. Tu zdobywa się bezcenne punkty do rankingu olimpijskiego i światowego. Cieszę się, że wyprowadzamy lekkoatletykę ze stadionów. Dla młodych talentów możliwość startu ramię w ramię z mistrzami to najlepsza szkoła charakteru”.

Zawody odbywają się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a organizują je Fundacja Roberta Korzeniowskiego, Klub Lekkoatletyczny RK Athletics i fundacja Walking Lovers.

Źródło PAP.