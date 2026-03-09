Warszawa numerem jeden w Europie. Wyprzedziła Lizbonę czy Kopenhagę

To najlepsze miasta na city break w Europie - Warszawa na czele rankingu

Warszawa otwiera zestawienie 16 najlepszych miast na city break w Europie 2026, przygotowane przez redaktorów działu podróży "The Times". Medium doceniło polską stolicę za bulwary nad Wisłą, urokliwe Stare Miasto z krętymi uliczkami i Syrenką, kwitnącą - "gwiazdkową", ale i tradycyjną scenę gastronomiczną oraz szeroki wybór doskonałych muzeów, chociażby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w nowej siedzibie czy Muzeum Życia w PRL.

- Wśród 16 miast, do których warto pojechać na weekend według redaktorów Timesa, jest Warszawa. I to na pierwszym miejscu. W związku z tym nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Można się cieszyć naszym miastem w weekend i nie tylko - podkreślił na krótkim nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski.

Nie tylko prestiż

Jak natomiast zaznaczyli urzędnicy ze stołecznego ratusza, opisane wyróżnienie przyniesie miastu nie tylko prestiż, ale i praktyczne korzyści. Wymieniono wśród nich większe zainteresowanie wśród zagranicznych turystów, przekładające się na rozwój lokalnej turystyki, wzmocnienie dobrego wizerunku Polski oraz potwierdzenie, że inwestycje poczynione w ostatnich latach przynoszą pozytywne efekty.

"Wyróżnienie »The Times« podkreśla coś, co turyści z Zachodu doceniają szczególnie - świetny stosunek jakości do ceny. Warszawa oferuje europejski poziom atrakcji, gastronomii i infrastruktury, pozostając jednocześnie przystępna cenowo. [...] jest nowoczesna, bezpieczna, pełna atrakcji. To właśnie sprawia, że weekendowy wyjazd do polskiej stolicy staje się jednym z najciekawszych pomysłów na krótki wyjazd w Europie" - zaznaczył ratusz.

Poza Warszawą w zestawieniu "The Times" doceniono również kolejno: Lyon (Francja), Vallettę (Malta), Kopenhagę (Dania), Lecce (Włochy), Gironę (Hiszpania), Stambuł (Turcja), Rovinj (Chorwacja), Tbilisi (Gruzja), Lizbonę (Portugalia), Genewę (Szwajcaria), Kalamatę (Grecja), Wiedeń (Austria), Wenecję (Włochy), Antwerpię (Belgia) oraz Galway (Irlandia).

