Warszawa obchodzi swoje święto. Wyświetlono film, w którym zagrał ojciec Rafała Trzaskowskiego

Święto Warszawy 2026

W czwartek, 4 czerwca warszawski Plac Zamkowy zamienił się w miejsce pełne muzyki i dobrej energii. Wielu chętnych przybyło na Starówkę, aby obchodzić wyjątkowe wydarzenie, jakim jest święto Warszawy.

Ze sceny rozbrzmiewały przedwojenne szlagiery do tańca, a wieczorem odbyły się pokazy filmów.

Tegoroczne święto Warszawy rozpoczął zespół Nicponie, który połączył warszawskie szlagiery z energią podwórkowych kapel i atmosferą dawnych potańcówek, a także Michał Fogg – popularyzator muzycznej historii miasta i wnuk Mieczysława Fogga. Publiczność usłyszała również Małą Orkiestrę Dancingową, która przywołuje melodie przedwojennej Warszawy, sięgając po tanga, dawne szlagiery i aranżacje.

Ojciec Rafała Trzaskowskiego na ekranie

Do wspólnego świętowania zachęcał prezydent Rafał Trzaskowski, który pojawił się na wydarzeniu.

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie obchodzimy Święto Warszawy, ale też rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce – mówił Rafał Trzaskowski.

Zapowiadając pokaz filmów prezydent Warszawy odniósł się do osobistego związku z jednym z nich:

- Przed nami koncert warszawskich szlagierów, a po nim pokaz filmów nawiązujący do historii naszego miasta. W jednym w nich „Niewinni czarodzieje” Andrzeja Wajdy, epizod gra mój ojciec, więc jest to film szczególny dla mnie ważny - powiedział Trzaskowski nawiązując do Andrzeja Trzaskowskiego, który był słynnym polskim muzykiem jazzowym.

W sekcji filmowej pod hasłem „Warszawa wiecznie młoda” wieńczącej wieczór wyświetlono obraz dokumentalny Arjuna Talwara „Listy z Wilczej”, opowiadający historię imigranta z Indii, który filmuje mieszkańców ulicy Wilczej. Na zakończenie publiczność mogła zobaczyć wspomniane, kultowe dzieło Andrzeja Wajdy z 1960 roku „Niewinni Czarodzieje” z muzyką Krzysztofa Komedy.

To nie koniec świętowania

W sobotę, 6 czerwca, Warszawa po raz piąty zaprosi mieszkanki i mieszkańców do wspólnego świętowania podczas V Parady Syrenki – jednego z najbardziej kolorowych wydarzeń Święta Warszawy. Barwny korowód z udziałem miejskich syrenek, artystów, orkiestr, tancerzy i performerów wyruszy o godz. 13:00 z Ronda de Gaulle’a i przejdzie Traktem Królewskim aż na Plac Zamkowy. W wydarzeniu weźmie udział 20 Syrenek przygotowanych przez warszawskie dzielnice i miejskie jednostki. Na trasie parady nie zabraknie dodatkowych atrakcji, w tym pokazów tanecznych, występów muzycznych oraz artystycznych niespodzianek. Finałem wydarzenia będzie koncert na Placu Zamkowym, a centrum miasta na jeden dzień zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, tańca i kolorów.

Żeglarze królować będą na rzece 6 i 7 czerwca, wtedy Wisła stanie się areną Regat o Puchar Prezydenta Warszawy. Na wodzie będzie można zobaczyć ponad 20 załóg rywalizujących w różnych klasach jachtów, w tym także na Omegach – jednostkach zaprojektowanych 80 lat temu właśnie w Warszawie. Pierwszy wyścig rozpocznie się w sobotę o godz. 11:00, a drugi dzień zmagań wystartuje w niedzielę o godz. 10:30. Zwieńczeniem sobotnich zawodów będzie parada kolorowych żagli na Wiśle, która o godz. 20:00 wyruszy z Plaży Rusałka. Na mieszkańców czekać będzie również miasteczko żeglarskie z warsztatami, atrakcjami dla rodzin, grami i animacjami, a udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny.

Zobacz Święto Warszawy 2026 na zdjęciach:

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