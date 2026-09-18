Warszawa oddaje wojsku i straży cenne nieruchomości. W planach nowy schron na Żoliborzu

Decyzja dotycząca zbycia terenów zlokalizowanych przy ulicy Marszałkowskiej 77/79 w Śródmieściu oraz parceli przy ulicy Matysiaków na Żoliborzu zapadła na czwartkowym posiedzeniu Rady m.st. Warszawy, które odbyło się 17 września. Obie stołeczne nieruchomości trafią w ramach darowizny do struktur Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademii Pożarniczej.

Nieruchomość przy Marszałkowskiej w Warszawie przejmie WOT

Kompleks przy Marszałkowskiej stanie się główną bazą dla 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, choć z tych przestrzeni będą korzystać też inne oddziały terytorialsów stacjonujące w stolicy. Z oficjalnym wnioskiem o darmowe udostępnienie tego budynku zwróciło się bezpośrednio dowództwo formacji.

Nieruchomość znajduje się w samym sercu aglomeracji i składa się z głównej bryły wzdłuż ulicy Marszałkowskiej oraz skrzydła ustawionego prostopadle w kierunku wewnętrznego dziedzińca. Gmach dysponuje powierzchnią użytkową rzędu 8,3 tysiąca metrów kwadratowych, z kolei jego kubatura wynosi ponad 28,6 tysiąca metrów sześciennych.

Armia zakłada, że na najniższej kondygnacji utworzony zostanie specjalny punkt rekrutacyjny dla kandydatów do służby. Wyższe piętra zaadaptuje dowództwo i sztab 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a także jednostki podlegające pod Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Ponadto część parteru będzie ogólnodostępna dla osób cywilnych, ponieważ żołnierze chcą tam prowadzić kursy i inicjatywy z zakresu ochrony ludności. Mieszkańcy Warszawy zyskają szansę na naukę odpowiednich zachowań w czasie pożarów, powodzi, przerw w dostawach energii, ewakuacji czy też innych niebezpiecznych sytuacji kryzysowych.

Terytorialsi w Warszawie zapowiadają zbliżenie do mieszkańców

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej to aktualnie najmłodsza struktura WOT funkcjonująca w województwie mazowieckim, a jej rola to nie tylko typowe przygotowania obronne. Zadaniem mundurowych jest również pomoc lokalnym samorządom i służbom ratunkowym w trakcie klęsk żywiołowych, akcji poszukiwawczych, ewakuacji oraz wszelkich zdarzeń, w których niezbędne jest wsparcie dodatkowych rąk do pracy.

– 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej w nowym miejscu, w samym sercu Warszawy. Nowa lokalizacja, ale ta sama misja i jeszcze bliżej mieszkańców – podkreślił płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

Akademia Pożarnicza planuje nowy schron na Żoliborzu

Kolejny darowany grunt to pusta działka zlokalizowana przy ulicy Matysiakówny na terenie Żoliborza. Teren o powierzchni ponad 4,6 tysiąca metrów kwadratowych jest usytuowany zaledwie kilometr od głównego kampusu Akademii Pożarniczej.

Władze uczelni chcą postawić na tej parceli nowoczesny budynek użyteczności publicznej o wielu różnych funkcjach. Kluczową częścią tej inwestycji ma być ośrodek szkoleniowy z zakresu ochrony ludności, w którym funkcjonariusze i pracownicy instytucji nauczą się odpowiednich reakcji na różnego rodzaju stany kryzysowe.

Z punktu widzenia warszawiaków najciekawsze rozwiązania zostaną jednak ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi. Na najniższych kondygnacjach architekci przewidzieli profesjonalny schron oraz specjalne punkty doraźnego ukrycia, a całość uzupełni podziemna hala garażowa.

Warszawski magistrat na ten moment nie precyzuje, jak duży będzie nowy obiekt ochronny, ilu mieszkańców zdoła pomieścić ani jaki jest dokładny harmonogram prac budowlanych. Wszystkie te szczegóły i parametry zostaną oficjalnie przedstawione na późniejszym etapie powstawania całej koncepcji architektonicznej.