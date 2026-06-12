Warszawa Wschodnia doczeka się wielkiej rewolucji. Nowy tunel połączy dwie dzielnice, a stacja zmieni się nie do poznania

Warszawa Wschodnia to jeden z najważniejszych węzłów na kolejowej mapie Polski. Codziennie przez ten dworzec odprawianych jest blisko 1000 pociągów, co czyni go niezwykle obciążonym punktem. Niebawem ta kluczowa stacja przejdzie gruntowną metamorfozę.

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Anna Znajewska-Pawluk, reprezentująca zespół prasowy PKP PLK S.A., poinformowała o szczegółach projektu. Przebudowa obejmie siedem peronów na Warszawie Wschodniej oraz przystanek Warszawa Stadion. Wszystkie platformy zyskają nowoczesne zadaszenie, zostaną odpowiednio wyprofilowane i dostosowane do współczesnych norm. Dodatkowo zaplanowano instalację wind i schodów ruchomych, a pasażerowie będą korzystać z nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej wyposażonego w nagłośnienie i elektroniczne tablice.

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Ważnym elementem inwestycji będzie modernizacja przejść podziemnych. Plan zakłada, że istniejące ciągi komunikacyjne pod torami zostaną scalone, a pod peronem szóstym wybudowany będzie zupełnie nowy łącznik, który ułatwi pasażerom przemieszczanie się. Projekt uwzględnia także stworzenie nowych dojść do peronów, co znacząco poprawi komfort obsługi podróżnych.

Jednym z najbardziej oczekiwanych rozwiązań jest budowa nowego tunelu dla pieszych i rowerzystów. Połączy on bezpośrednio Pragę Północ z Pragą Południe w okolicach ulic Żupniczej i Kijowskiej. To strategiczna inwestycja, o którą lokalna społeczność zabiegała od wielu lat.

Modernizacja nie ominie również pobliskiego przystanku Warszawa Stadion. Pasażerowie zyskają tam nowy peron oraz wygodny, bezpośredni łącznik ze stacją drugiej linii metra. Taka integracja pozwoli na bezkolizyjną i szybką przesiadkę między koleją a transportem miejskim bez konieczności wychodzenia na ulicę.

Inwestycja to także potężne zmiany w samej infrastrukturze kolejowej. Aby poprawić płynność ruchu pociągów w kierunku Legionowa, Olsztyna i Gdańska, wybudowana zostanie nowoczesna, ponad 1,5-kilometrowa estakada. Prace obejmą także gruntowną przebudowę wiaduktów nad ulicami Zamoyskiego, Siwca oraz Targową, a cały obszar zostanie objęty zaktualizowanym systemem sterowania ruchem kolejowym.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że to strategiczne przedsięwzięcie odmieni nie tylko wygląd samych stacji, ale przede wszystkim znacząco poprawi układ komunikacyjny na całej Pradze, ułatwiając codzienne podróże mieszkańcom zarówno północnej, jak i południowej części dzielnicy.

Aby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów, roboty zaplanowano etapowo. Oznacza to, że kolejarze będą kierować wybrane składy na trasy objazdowe lub czasowo przenosić obsługę pociągów na inne warszawskie stacje, dzięki czemu zachowana zostanie ciągłość przewozów.

Realizacja tego potężnego zadania będzie ściśle powiązana z innymi inwestycjami w stolicy, w tym z przygotowaniami do kompleksowej przebudowy linii średnicowej. Przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że modernizacja Dworca Wschodniego to zaledwie wstęp do ogromnej rewolucji kolejowej w Warszawie.