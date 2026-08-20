Warszawska Straż Miejska rekrutuje. Ile można zarobić? Znamy stawkę

Straż Miejska w Warszawie szuka nowych pracowników
W tym tygodniu stołeczna Straż Miejska ruszyła z kolejną kampanią informacyjną przypominającą o trwającej rekrutacji do tej formacji. Jak zapewniają przedstawiciele SM do obsadzenia pozostało już tylko 70 wakatów.
Na co mogą liczyć osoby myślące o pracy w SM?
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- trzynastą pensję
- specjalne dodatki i świadczenia socjalne
- preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i prywatnej opieki zdrowotnej dla nich i ich rodziny
- dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach
- możliwość ubiegania się o mieszkanie na czas pracy (program mieszkań służbowych)
- udział w szkoleniach jako element rozwoju zawodowego
- wsparcie psychologiczne
- bezpłatne zajęcia sportowe i dofinansowanie do kart sportowych
- zniżkę 35% na przejazdy Kolejami Mazowieckimi
Straż Miejska zapewnia, że Praca w instytucji funkcjonują rozmaite referaty i oddziały specjalizujące się w różnych dziedzinach dbania o porządek i bezpieczeństwo. Dzięki temu każdy ma szansę znaleźć miejsce i zakres zadań dopasowany do siebie.
Ile zarabia strażnik miejski w Warszawie? Strażnik miejski - zarobki
Wszystkich kandydatów z pewnością bardzo interesuje pensja, jaką można zarobić pracując w straży miejskiej. Okazuje się, że obecnie proponowana kwota to 7200 zł brutto podstawy (plus dodatek za wysługę lat, a po zdaniu egzaminu premia motywacyjna).
Straż miejska - wymagania
Jakie warunki musi spełniać kandydat do służby? Jak przekazała formacja należy mieć ukończone 21 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i nienaganną opinię.
Bardzo ważny aspekt to również niekaralność. Jest ona wymagana, a potwierdzeniem winien być wypis z Krajowego Rejestru Karnego.
Istotne są także odpowiednia sprawność fizyczna i odporność psychiczna.
Straż Miejska bierze się za wraki: