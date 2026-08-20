Warszawska Straż Miejska rekrutuje. Ile można zarobić? Znamy stawkę

Straż Miejska w Warszawie szuka nowych pracowników

W tym tygodniu stołeczna Straż Miejska ruszyła z kolejną kampanią informacyjną przypominającą o trwającej rekrutacji do tej formacji. Jak zapewniają przedstawiciele SM do obsadzenia pozostało już tylko 70 wakatów.

Na co mogą liczyć osoby myślące o pracy w SM?

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

atrakcyjne wynagrodzenie

trzynastą pensję

specjalne dodatki i świadczenia socjalne

preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i prywatnej opieki zdrowotnej dla nich i ich rodziny

dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach

możliwość ubiegania się o mieszkanie na czas pracy (program mieszkań służbowych)

udział w szkoleniach jako element rozwoju zawodowego

wsparcie psychologiczne

bezpłatne zajęcia sportowe i dofinansowanie do kart sportowych

zniżkę 35% na przejazdy Kolejami Mazowieckimi

Straż Miejska zapewnia, że Praca w instytucji funkcjonują rozmaite referaty i oddziały specjalizujące się w różnych dziedzinach dbania o porządek i bezpieczeństwo. Dzięki temu każdy ma szansę znaleźć miejsce i zakres zadań dopasowany do siebie.

Ile zarabia strażnik miejski w Warszawie? Strażnik miejski - zarobki

Wszystkich kandydatów z pewnością bardzo interesuje pensja, jaką można zarobić pracując w straży miejskiej. Okazuje się, że obecnie proponowana kwota to 7200 zł brutto podstawy (plus dodatek za wysługę lat, a po zdaniu egzaminu premia motywacyjna).

Straż miejska - wymagania

Jakie warunki musi spełniać kandydat do służby? Jak przekazała formacja należy mieć ukończone 21 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i nienaganną opinię.

Bardzo ważny aspekt to również niekaralność. Jest ona wymagana, a potwierdzeniem winien być wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

Istotne są także odpowiednia sprawność fizyczna i odporność psychiczna.

Straż Miejska bierze się za wraki:

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