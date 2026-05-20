Wzrost cen mieszkań w Warszawie

W maju 2026 roku średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich w stolicy Polski po raz pierwszy przekroczyła 20 tys. zł za metr kwadratowy. Zjawisko to wynikało z wprowadzenia na rynek nowych, kosztownych inwestycji. „Tak drogo jeszcze nie było, ale warto zrozumieć mechanizm stojący za tym rekordem. Kluczową rolę odegrały przede wszystkim bardzo drogie wprowadzenia. W ciągu zaledwie dwóch tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23,1 tys. zł/m kw” – powiedziała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Jak kształtują się ceny transakcyjne?

W pierwszej połowie maja 2026 roku kupujący nabyli 800 mieszkań, płacąc średnio 17,3 tys. zł za metr kwadratowy. „Skoro z rynku zniknęły tańsze lokale, a ich miejsce zajęły nowe i wyraźnie droższe, to średnia warszawskiej oferty niemal automatycznie wzrosła do 20.063 zł/m kw. To niezwykle ważna informacja dla nabywców, ponieważ oznacza, że ceny lokali dostępnych już wcześniej w sprzedaży w zdecydowanej większości wcale się nie zmieniły” – napisano w komunikacie Otodom.

Prognozy dla rynku mieszkaniowego

Średnia cena transakcyjna w Warszawie w połowie maja była o 13,7% niższa od ceny ofertowej. Eksperci z Otodom przewidują, że w drugim kwartale 2026 roku przeciętna cena transakcyjna wyniesie około 17,1-17,2 tys. zł za metr kwadratowy.

„Kwota z ogłoszenia odbiega od tej widniejącej w akcie notarialnym. Różnica między ceną ofertową i transakcyjną wyniosła w I kwartale 1.581 zł/m kw. Oznacza to, że większość sprzedanych w I kwartale mieszkań miała niższą od średniej rynkową cenę metra kwadratowego. Nie musi to jednak dowodzić, że nabywcy uzyskiwali 8-9 proc. upusty, co sugeruje różnica między ceną ofertową i transakcyjną, ale z pewnością świadczy o ich zainteresowaniu mieszkaniami z tańszej części oferty firm deweloperskich” – dodała Kuniewicz.

Porównanie z rynkiem wtórnym

Mimo znacznych różnic w cenach ofertowych, średnie ceny transakcyjne nowych i używanych mieszkań były prawie identyczne. W przypadku nowych lokali wynosiły one 16.475 zł za metr kwadratowy, a na rynku wtórnym – 16.393 zł za metr kwadratowy.

„Ponieważ bieżące odczyty badań Otodom niemal pokrywają się z oficjalnymi raportami NBP, spodziewamy się, że w II kwartale ostateczna średnia cena transakcyjna w stolicy ogłaszana przez NBP ukształtuje się na poziomie około 16,8-16,9 tys. zł/m kw.” – ocenia Kuniewicz.

Źródło PAP.