Warszawskie mieszkania coraz droższe. Ceny przekroczyły 20 tys. zł za m kw.

PAP
2026-05-20 12:31

W Warszawie średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 tys. zł za metr kwadratowy. To efekt wprowadzenia na rynek nowych, kosztownych inwestycji. Eksperci podkreślają, że ceny już dostępnych mieszkań nie uległy zmianie, co jest kluczowe dla potencjalnych nabywców.

Ceny mieszkań

Wzrost cen mieszkań w Warszawie

W maju 2026 roku średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich w stolicy Polski po raz pierwszy przekroczyła 20 tys. zł za metr kwadratowy. Zjawisko to wynikało z wprowadzenia na rynek nowych, kosztownych inwestycji. „Tak drogo jeszcze nie było, ale warto zrozumieć mechanizm stojący za tym rekordem. Kluczową rolę odegrały przede wszystkim bardzo drogie wprowadzenia. W ciągu zaledwie dwóch tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23,1 tys. zł/m kw” – powiedziała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Jak kształtują się ceny transakcyjne?

W pierwszej połowie maja 2026 roku kupujący nabyli 800 mieszkań, płacąc średnio 17,3 tys. zł za metr kwadratowy. „Skoro z rynku zniknęły tańsze lokale, a ich miejsce zajęły nowe i wyraźnie droższe, to średnia warszawskiej oferty niemal automatycznie wzrosła do 20.063 zł/m kw. To niezwykle ważna informacja dla nabywców, ponieważ oznacza, że ceny lokali dostępnych już wcześniej w sprzedaży w zdecydowanej większości wcale się nie zmieniły” – napisano w komunikacie Otodom.

Prognozy dla rynku mieszkaniowego

Średnia cena transakcyjna w Warszawie w połowie maja była o 13,7% niższa od ceny ofertowej. Eksperci z Otodom przewidują, że w drugim kwartale 2026 roku przeciętna cena transakcyjna wyniesie około 17,1-17,2 tys. zł za metr kwadratowy.

„Kwota z ogłoszenia odbiega od tej widniejącej w akcie notarialnym. Różnica między ceną ofertową i transakcyjną wyniosła w I kwartale 1.581 zł/m kw. Oznacza to, że większość sprzedanych w I kwartale mieszkań miała niższą od średniej rynkową cenę metra kwadratowego. Nie musi to jednak dowodzić, że nabywcy uzyskiwali 8-9 proc. upusty, co sugeruje różnica między ceną ofertową i transakcyjną, ale z pewnością świadczy o ich zainteresowaniu mieszkaniami z tańszej części oferty firm deweloperskich” – dodała Kuniewicz.

Porównanie z rynkiem wtórnym

Mimo znacznych różnic w cenach ofertowych, średnie ceny transakcyjne nowych i używanych mieszkań były prawie identyczne. W przypadku nowych lokali wynosiły one 16.475 zł za metr kwadratowy, a na rynku wtórnym – 16.393 zł za metr kwadratowy.

„Ponieważ bieżące odczyty badań Otodom niemal pokrywają się z oficjalnymi raportami NBP, spodziewamy się, że w II kwartale ostateczna średnia cena transakcyjna w stolicy ogłaszana przez NBP ukształtuje się na poziomie około 16,8-16,9 tys. zł/m kw.” – ocenia Kuniewicz.

