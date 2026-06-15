Warszawskie Targi Obronne 2026. Wojsko i służby zaprezentują sprzęt w stolicy

ac
2026-06-15 13:25

W czerwcu 2026 roku stolica ugości Warszawskie Targi Obronne, które stanowią kluczową imprezę skupioną wokół obronności, przygotowania na kryzysy oraz ogólnego bezpieczeństwa. Teren EXPO XXI przyciągnie ponad stu wystawców, a odwiedzający skorzystają z trzech stref prelekcyjnych, prezentacji maszyn bojowych, paneli dyskusyjnych i praktycznych warsztatów.

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Autor: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań/ Facebook Wóz zabezpieczenia technicznego HERCULES M88

Warszawskie Targi Obronne 2026: Czołgi, wozy opancerzone i pojazdy służb państwowych

Ogromnym zainteresowaniem bez wątpienia będzie cieszyć się ekspozycja arsenału polskiej armii oraz wyposażenia formacji strzegących porządku publicznego. Goście wydarzenia zyskają szansę obejrzenia z bliska ciężkich maszyn bojowych i specjalistycznych wozów. Na liście prezentowanego sprzętu znajdą się:

  • amerykański czołg podstawowy M1A1 Abrams,
  • samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm K9,
  • kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak,
  • uzbrojenie elitarnej jednostki wojskowej GROM,
  • ekwipunek oraz flota samochodowa Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • motocykle patrolowe i oznakowane radiowozy policyjne,
  • ciężki wóz taktyczny przeznaczony dla policyjnych kontrterrorystów,
  • ratownicze pojazdy należące do Państwowej Straży Pożarnej,
  • mobilne stacje obserwacyjne używane przez Straż Graniczną,
  • limuzyna Służby Ochrony Państwa służąca do transportu najważniejszych VIP-ów.

Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę edukacyjną, w której stanie w pełni funkcjonalny symulator dachowania. Urządzenie uświadomi uczestnikom, co dokładnie dzieje się z kabiną auta podczas groźnego wypadku drogowego, a także udowodni absolutną konieczność korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Wiele miejsca zaplanowano na kwestie związane z rekrutacją do armii, zasileniem szeregów policji czy dołączeniem do elitarnych Wojsk Specjalnych. Dyskusje o perspektywach pracy w służbach państwowych zostaną podzielone między trzy oddzielne sceny tematyczne. Harmonogram obejmuje zagadnienia takie jak:

  • droga do zawodowej służby wojskowej,
  • proces rekrutacji do formacji policyjnych,
  • wymagania stawiane kandydatom do jednostek specjalnych,
  • skuteczne metody walki z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami,
  • budowanie lokalnego bezpieczeństwa poprzez oddolne inicjatywy mieszkańców,
  • szeroko pojęta tematyka strzelectwa sportowego oraz defensywnego.

Bezpośredni kontakt z mundurowymi pozwoli uczestnikom zadać nurtujące ich pytania. Chętni zasięgną języka u samych funkcjonariuszy państwowych, poznając od kulis etapy kwalifikacyjne i trudy codziennego wykonywania obowiązków służbowych.

Sprzęt strażacki na Warszawskich Targach Obronnych. Pokazy ratowników chemicznych

Swoją obecność na czerwcowej imprezie zaznaczą także strażacy, a konkretnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej przygotuje autorskie stanowisko z bogatym asortymentem, w którym na co dzień funkcjonują jej członkowie.

Punkt informacyjny formacji przybliży cywilom specyfikę pracy przy najtrudniejszych skażeniach. Odwiedzający zobaczą szczelne kombinezony ochronne, precyzyjne mierniki i detektory, a ratownicy opowiedzą o procedurach stosowanych w strefach niebezpiecznych. Straż pożarna zaprezentuje także nowoczesne wozy wsparcia technicznego, z których wyjadą specjalistyczne roboty i wylecą drony pomagające w neutralizacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

Warszawskie Targi Obronne w EXPO XXI: Sto firm i instytucji w jednym miejscu

Hale wystawiennicze wypełnią stoiska reprezentujące krajowy i zagraniczny przemysł obronny, a także twórców nowoczesnych technologii, firmy z sektora strzeleckiego i rozmaite stowarzyszenia działające na rzecz ochrony ludności. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję przeanalizowania innowacyjnych technologii wdrażanych obecnie w wojsku, organach ścigania i całym segmencie ochrony państwa.

Wybierając się na to prestiżowe wydarzenie, warto zanotować w kalendarzu kluczowe detale organizacyjne. Poniżej przedstawiono najważniejsze wskazówki dla wszystkich potencjalnych gości, którzy planują spędzić ten czerwcowy dzień wśród sprzętu militarnego:

  • data imprezy to 20 czerwca 2026 roku,
  • lokalizacja to kompleks EXPO XXI w Warszawie, mieszczący się przy ulicy Prądzyńskiego 12/14,
  • atrakcje obejmą ponad stu wystawców, zewnętrzne strefy pokazowe maszyn i trzy sceny wykładowe,
  • dokładną agendę i sprzedaż biletów prowadzi witryna warszawskietargiobronne.pl.

Cała ta inicjatywa stanowi doskonały pretekst do poszerzenia horyzontów i przyjrzenia się pracy ludzi pilnujących porządku w kraju. Warszawskie Targi Obronne gwarantują potężną dawkę wiedzy o przetrwaniu w trudnych warunkach i stwarzają przestrzeń do integracji obywateli ze środowiskiem mundurowym.

Jak obronić się na ulicy? Przyjdź na Warszawskie Targi Obronne i poznaj tajniki samoobrony z Fundacją Gotowi.Org
Autor: Katarzyna Olczak/ Canva.com

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