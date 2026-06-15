Warszawskie Targi Obronne 2026. Wojsko i służby zaprezentują sprzęt w stolicy

Warszawskie Targi Obronne 2026: Czołgi, wozy opancerzone i pojazdy służb państwowych

Ogromnym zainteresowaniem bez wątpienia będzie cieszyć się ekspozycja arsenału polskiej armii oraz wyposażenia formacji strzegących porządku publicznego. Goście wydarzenia zyskają szansę obejrzenia z bliska ciężkich maszyn bojowych i specjalistycznych wozów. Na liście prezentowanego sprzętu znajdą się:

amerykański czołg podstawowy M1A1 Abrams,

samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm K9,

kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak,

uzbrojenie elitarnej jednostki wojskowej GROM,

ekwipunek oraz flota samochodowa Wojsk Obrony Terytorialnej,

motocykle patrolowe i oznakowane radiowozy policyjne,

ciężki wóz taktyczny przeznaczony dla policyjnych kontrterrorystów,

ratownicze pojazdy należące do Państwowej Straży Pożarnej,

mobilne stacje obserwacyjne używane przez Straż Graniczną,

limuzyna Służby Ochrony Państwa służąca do transportu najważniejszych VIP-ów.

Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę edukacyjną, w której stanie w pełni funkcjonalny symulator dachowania. Urządzenie uświadomi uczestnikom, co dokładnie dzieje się z kabiną auta podczas groźnego wypadku drogowego, a także udowodni absolutną konieczność korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Wiele miejsca zaplanowano na kwestie związane z rekrutacją do armii, zasileniem szeregów policji czy dołączeniem do elitarnych Wojsk Specjalnych. Dyskusje o perspektywach pracy w służbach państwowych zostaną podzielone między trzy oddzielne sceny tematyczne. Harmonogram obejmuje zagadnienia takie jak:

droga do zawodowej służby wojskowej,

proces rekrutacji do formacji policyjnych,

wymagania stawiane kandydatom do jednostek specjalnych,

skuteczne metody walki z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami,

budowanie lokalnego bezpieczeństwa poprzez oddolne inicjatywy mieszkańców,

szeroko pojęta tematyka strzelectwa sportowego oraz defensywnego.

Bezpośredni kontakt z mundurowymi pozwoli uczestnikom zadać nurtujące ich pytania. Chętni zasięgną języka u samych funkcjonariuszy państwowych, poznając od kulis etapy kwalifikacyjne i trudy codziennego wykonywania obowiązków służbowych.

Sprzęt strażacki na Warszawskich Targach Obronnych. Pokazy ratowników chemicznych

Swoją obecność na czerwcowej imprezie zaznaczą także strażacy, a konkretnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej przygotuje autorskie stanowisko z bogatym asortymentem, w którym na co dzień funkcjonują jej członkowie.

Punkt informacyjny formacji przybliży cywilom specyfikę pracy przy najtrudniejszych skażeniach. Odwiedzający zobaczą szczelne kombinezony ochronne, precyzyjne mierniki i detektory, a ratownicy opowiedzą o procedurach stosowanych w strefach niebezpiecznych. Straż pożarna zaprezentuje także nowoczesne wozy wsparcia technicznego, z których wyjadą specjalistyczne roboty i wylecą drony pomagające w neutralizacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

Warszawskie Targi Obronne w EXPO XXI: Sto firm i instytucji w jednym miejscu

Hale wystawiennicze wypełnią stoiska reprezentujące krajowy i zagraniczny przemysł obronny, a także twórców nowoczesnych technologii, firmy z sektora strzeleckiego i rozmaite stowarzyszenia działające na rzecz ochrony ludności. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję przeanalizowania innowacyjnych technologii wdrażanych obecnie w wojsku, organach ścigania i całym segmencie ochrony państwa.

Wybierając się na to prestiżowe wydarzenie, warto zanotować w kalendarzu kluczowe detale organizacyjne. Poniżej przedstawiono najważniejsze wskazówki dla wszystkich potencjalnych gości, którzy planują spędzić ten czerwcowy dzień wśród sprzętu militarnego:

data imprezy to 20 czerwca 2026 roku,

lokalizacja to kompleks EXPO XXI w Warszawie, mieszczący się przy ulicy Prądzyńskiego 12/14,

atrakcje obejmą ponad stu wystawców, zewnętrzne strefy pokazowe maszyn i trzy sceny wykładowe,

dokładną agendę i sprzedaż biletów prowadzi witryna warszawskietargiobronne.pl.

Cała ta inicjatywa stanowi doskonały pretekst do poszerzenia horyzontów i przyjrzenia się pracy ludzi pilnujących porządku w kraju. Warszawskie Targi Obronne gwarantują potężną dawkę wiedzy o przetrwaniu w trudnych warunkach i stwarzają przestrzeń do integracji obywateli ze środowiskiem mundurowym.