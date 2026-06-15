Warszawskie Targi Obronne 2026. Wojsko i służby zaprezentują sprzęt w stolicy

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Warszawskie Targi Obronne 2026: Czołgi, wozy opancerzone i pojazdy służb państwowych
Ogromnym zainteresowaniem bez wątpienia będzie cieszyć się ekspozycja arsenału polskiej armii oraz wyposażenia formacji strzegących porządku publicznego. Goście wydarzenia zyskają szansę obejrzenia z bliska ciężkich maszyn bojowych i specjalistycznych wozów. Na liście prezentowanego sprzętu znajdą się:
- amerykański czołg podstawowy M1A1 Abrams,
- samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm K9,
- kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak,
- uzbrojenie elitarnej jednostki wojskowej GROM,
- ekwipunek oraz flota samochodowa Wojsk Obrony Terytorialnej,
- motocykle patrolowe i oznakowane radiowozy policyjne,
- ciężki wóz taktyczny przeznaczony dla policyjnych kontrterrorystów,
- ratownicze pojazdy należące do Państwowej Straży Pożarnej,
- mobilne stacje obserwacyjne używane przez Straż Graniczną,
- limuzyna Służby Ochrony Państwa służąca do transportu najważniejszych VIP-ów.
Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę edukacyjną, w której stanie w pełni funkcjonalny symulator dachowania. Urządzenie uświadomi uczestnikom, co dokładnie dzieje się z kabiną auta podczas groźnego wypadku drogowego, a także udowodni absolutną konieczność korzystania z pasów bezpieczeństwa.
Wiele miejsca zaplanowano na kwestie związane z rekrutacją do armii, zasileniem szeregów policji czy dołączeniem do elitarnych Wojsk Specjalnych. Dyskusje o perspektywach pracy w służbach państwowych zostaną podzielone między trzy oddzielne sceny tematyczne. Harmonogram obejmuje zagadnienia takie jak:
- droga do zawodowej służby wojskowej,
- proces rekrutacji do formacji policyjnych,
- wymagania stawiane kandydatom do jednostek specjalnych,
- skuteczne metody walki z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami,
- budowanie lokalnego bezpieczeństwa poprzez oddolne inicjatywy mieszkańców,
- szeroko pojęta tematyka strzelectwa sportowego oraz defensywnego.
Bezpośredni kontakt z mundurowymi pozwoli uczestnikom zadać nurtujące ich pytania. Chętni zasięgną języka u samych funkcjonariuszy państwowych, poznając od kulis etapy kwalifikacyjne i trudy codziennego wykonywania obowiązków służbowych.
Sprzęt strażacki na Warszawskich Targach Obronnych. Pokazy ratowników chemicznych
Swoją obecność na czerwcowej imprezie zaznaczą także strażacy, a konkretnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej przygotuje autorskie stanowisko z bogatym asortymentem, w którym na co dzień funkcjonują jej członkowie.
Punkt informacyjny formacji przybliży cywilom specyfikę pracy przy najtrudniejszych skażeniach. Odwiedzający zobaczą szczelne kombinezony ochronne, precyzyjne mierniki i detektory, a ratownicy opowiedzą o procedurach stosowanych w strefach niebezpiecznych. Straż pożarna zaprezentuje także nowoczesne wozy wsparcia technicznego, z których wyjadą specjalistyczne roboty i wylecą drony pomagające w neutralizacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.
Warszawskie Targi Obronne w EXPO XXI: Sto firm i instytucji w jednym miejscu
Hale wystawiennicze wypełnią stoiska reprezentujące krajowy i zagraniczny przemysł obronny, a także twórców nowoczesnych technologii, firmy z sektora strzeleckiego i rozmaite stowarzyszenia działające na rzecz ochrony ludności. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję przeanalizowania innowacyjnych technologii wdrażanych obecnie w wojsku, organach ścigania i całym segmencie ochrony państwa.
Wybierając się na to prestiżowe wydarzenie, warto zanotować w kalendarzu kluczowe detale organizacyjne. Poniżej przedstawiono najważniejsze wskazówki dla wszystkich potencjalnych gości, którzy planują spędzić ten czerwcowy dzień wśród sprzętu militarnego:
- data imprezy to 20 czerwca 2026 roku,
- lokalizacja to kompleks EXPO XXI w Warszawie, mieszczący się przy ulicy Prądzyńskiego 12/14,
- atrakcje obejmą ponad stu wystawców, zewnętrzne strefy pokazowe maszyn i trzy sceny wykładowe,
- dokładną agendę i sprzedaż biletów prowadzi witryna warszawskietargiobronne.pl.
Cała ta inicjatywa stanowi doskonały pretekst do poszerzenia horyzontów i przyjrzenia się pracy ludzi pilnujących porządku w kraju. Warszawskie Targi Obronne gwarantują potężną dawkę wiedzy o przetrwaniu w trudnych warunkach i stwarzają przestrzeń do integracji obywateli ze środowiskiem mundurowym.