Warszawskie ZOO ma nowych mieszkańców! Niezwykle trudno ich dostrzec. Czy na pewno tam są?

Skrzypłocze w Warszawskim ZOO. Dlaczego trudno je zobaczyć?

Opiekunowie tych wyjątkowych zwierząt podkreślają, że wypatrzenie nowych podopiecznych stanowi spore wyzwanie dla zwiedzających.

„Od pewnego czasu w jednym ze zbiorników w budynku Akwarium Amazońskiego możecie spróbować wypatrzyć... skrzypłocze! I piszemy „spróbować” nie bez powodu, uwierzcie nam, one naprawdę tam są!” - przekazało w mediach społecznościowych Warszawskie ZOO.

Dlaczego tak trudno wypatrzyć te wyjątkowe stworzenia? To prawdziwi spryciarze i mistrzowie kamuflażu!

„Skrzypłocze potrafią zakopywać się w piasku, a ich pancerz świetnie komponuje się z otoczeniem. W efekcie mogą pozostawać niemal niewidoczne dla zwiedzających. Dlatego mogą być jednymi z najbardziej tajemniczych i najtrudniejszych do zaobserwowania mieszkańców Warszawskiego ZOO” - wyjaśnili.

Czym są skrzypłocze? Ciekawostki o nowych mieszkańcach Warszawskiego ZOO

Te morskie stawonogi swoim wyglądem przywodzą na myśl żywe skamieniałości. Przedstawiciele Warszawskiego ZOO informują, że „ich historia sięga setek milionów lat, a współczesne skrzypłocze niewiele zmieniły się od swoich bardzo odległych przodków”.

Warto dodać, że stworzenia te stały się ostatnio bardziej rozpoznawalne, między innymi dzięki pojawieniu się w polskim serialu „Czarne stokrotki”.

Osobom planującym wizytę w stołecznym ogrodzie zoologicznym życzymy powodzenia w wypatrywaniu tych niezwykłych okazów!

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