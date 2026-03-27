Warszawskie ZOO z nowym cennikiem. Jak się zmienią ceny biletów?

ZOO w Warszawie z nowym cennikiem biletów - ile będą kosztować wejściówki?

Do 31 marca włącznie zainteresowani mogą jeszcze nabyć bilet roczny do Warszawskiego ZOO w starej cenie. Od środy, 1 kwietnia zacznie natomiast obowiązywać nowy cennik wszystkich biletów. Jak poinformowali przedstawiciele ogrodu, w przypadku biletów jednorazowych odwiedzający muszą przygotować się na podwyżkę o 10 zł.

Tym samym w sezonie letnim bilet normalny będzie kosztował 45 zł, a ulgowy - 35 zł. W miesiącach zimowych za wejście do ZOO trzeba będzie zapłacić 35 zł (bilet normalny) lub 30 zł (bilet ulgowy). Bilet roczny będzie natomiast kosztował 150 zł (normalny) lub 100 zł (ulgowy), czyli o 30 zł więcej niż do tej pory.

Podwyżka cen biletów umożliwi dalszy rozwój Warszawskiego ZOO

"Zmiany są potrzebne i wynikają przede wszystkim z rosnących kosztów utrzymania Ogrodu oraz niezbędnych remontów i ulepszeń - tak, aby naszym zwierzętom żyło się jeszcze lepiej, a wam odwiedzało nas przyjemniej. Już w tym roku otworzymy nowoczesny wybieg dla pingwinów, który pozwoli zobaczyć je w atrakcyjnym otoczeniu zapewniającym komfort zwierzętom i wygodniejszą pracę opiekunom. Trwają też prace nad kolejnymi inwestycjami [...]. Nowe ceny pozwolą nam zachować równowagę między dostępnością a dalszym rozwojem ZOO" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele stołecznego ogrodu.

Bilety tradycyjnie kupić można na miejscu, w kasach i biletomatach, oraz przez internet. Kasy zamykane są godzinę przed samym zamknięciem ZOO. Wtedy też najpóźniej odwiedzający mogą wejść na teren ogrodu.

7

