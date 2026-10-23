Ważna ulica na warszawskiej Pradze przejdzie wielką przebudowę dzięki milionowej dotacji

Rewolucja na ważnej praskiej arterii

Planowana inwestycja obejmie odcinek ulicy Okrzei zlokalizowany między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską. Prace mają na celu całkowite uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz usprawnienie lokalnej komunikacji na jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic Pragi.

Metamorfoza drogi przyniesie istotne korzyści dla ruchu pieszego i rowerowego. Na tym odcinku powstanie dwukierunkowa droga dla rowerów oraz nowe, obustronne chodniki. Poprawa warunków infrastrukturalnych dla tej grupy użytkowników jest odpowiedzią na wyraźny wzrost ruchu, jaki nastąpił po otwarciu mostu pieszo-rowerowego łączącego Pragę z centrum stolicy.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej również zyskają nową jakość. Zmodernizowana zostanie jezdnia oraz przebudowane przystanki autobusowe. Całość dopełnią nowe elementy małej architektury oraz liczne zielone akcenty, w tym nasadzenia drzew i krzewów.

Rządowa dotacja i koszty inwestycji

Szybka realizacja prac na ulicy Okrzei jest możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Oficjalna umowa na udzielenie dotacji została podpisana 13 października 2026 roku pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim. Środki pochodzą z Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030.

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie projektu jest Zarząd Dróg Miejskich. Podział finansowy tej inwestycji prezentuje się następująco: