Weekendowe remonty w Warszawie. Drogowcy naprawią m.in. asfalt po pożarze autobusu

Remont Wisłostrady. Zmiany w ruchu

Od piątku, 21 sierpnia, od godziny 20:00 zamknięty dla ruchu zostanie fragment Wisłostrady prowadzący w kierunku Mokotowa. Utrudnienia obejmą trasę od ulicy Grodzkiej aż do tunelu, gdzie układana będzie nowa nawierzchnia. Zmotoryzowani będą musieli poruszać się dwoma pasami w stronę Bielan i zaledwie jednym w kierunku Mokotowa. Normalny ruch ma zostać przywrócony w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 5:00 rano.

Ulica Grójecka zyska nową nawierzchnię

Kolejnym punktem na remontowej mapie stolicy jest ulica Grójecka. W piątkowy wieczór rozpoczną się tam prace związane z kładzeniem wierzchniej warstwy bitumicznej na fragmencie od ulicy Baśniowej do zbiegu z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przewiduje się, że samochody będą mogły swobodnie korzystać z tej trasy najpóźniej do niedzieli, 23 sierpnia, do godziny 23:00.

Naprawa Alei Stanów Zjednoczonych po pożarze autobusu

Drogowcy zajmą się też usunięciem skutków czerwcowego pożaru pojazdu komunikacji miejskiej na Alei Stanów Zjednoczonych. W wyniku incydentu, w którym ogień objął tył autobusu i wymusił ewakuację pasażerów, nawierzchnia uległa znacznej degradacji.

Renowacja trasy potrwa przez weekend. W sobotę wyłączony z użytku zostanie prawy pas, a kierowcy stracą możliwość skrętu w ulicę Saską w kierunku Gocławia. Z kolei w niedzielę niedostępne będą pasy lewy i środkowy. W pobliżu prowadzonych robót wprowadzono limit prędkości do 50 km/h.

W wyniku pożaru konieczne jest frezowanie około 30 metrów asfaltu. Jeśli dopiszą warunki pogodowe, prace planujemy zakończyć w jeden weekend. Z kolei wymiana uszkodzonych ekranów akustycznych zaplanowana jest na październik

Poinformowała w rozmowie z portalem se.pl Wioleta Rosłoniec reprezentująca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Utrudnienia na ulicy Puławskiej i skrzyżowaniach

Początek tygodnia, 24 sierpnia, przyniesie kolejne wyzwania komunikacyjne. Wtedy to prace modernizacyjne torowiska zostaną przeniesione na zbieg ulicy Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości. Wiąże się to z zamknięciem przejazdów w obrębie torów, co zablokuje część dotychczasowych manewrów skrętu.

Modyfikacje dotkną też transportu publicznego. Niektóre autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe, natomiast tramwaje o numerach 4 i 10 utrzymają stację końcową w rejonie węzła Metro Wilanowska.

Szczegółowe dane na temat funkcjonowania komunikacji znajdują się w serwisie internetowym Warszawskiego Transportu Publicznego.