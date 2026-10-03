David Zaubiniak poszukiwany przez służby. Sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia

Sąd wymierzył mężczyźnie karę na podstawie art. 178a § 1 Kodeksu karnego za przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdu po alkoholu.

Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Zakopanem uciekinier musi spędzić w zakładzie karnym dokładnie sześć miesięcy.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o miejscu przebywania ściganego, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 47 72 387 50.

Warszawska policja szuka Davida Zaubiniaka. Wydano list gończy

Mundurowi z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek intensywnie próbują namierzyć Davida Zaubiniaka, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Zbieg jest ścigany oficjalnym listem gończym, ponieważ Sąd Rejonowy w Zakopanem zarządził jego natychmiastowe doprowadzenie do zakładu karnego.

Na poszukiwanym ciąży prawomocny wyrok dokładnie sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którego uparcie unika. Podstawą skazania był art. 178a § 1 Kodeksu karnego, który jasno określa kary za kierowanie pojazdem mechanicznym po pijanemu lub pod wpływem narkotyków.

Ostatni adres Davida Zaubiniaka. Gdzie mieszkał w stolicy?

Jak przekazali śledczy z warszawskiej komendy, ścigany David Zaubiniak przyszedł na świat 21 stycznia 1993 roku i to jest kluczowy trop w sprawie. Ostatnim potwierdzonym miejscem jego zamieszkania był lokal przy ulicy Jana Zamoyskiego 25 w stolicy, jednak obecnie mężczyzna przepadł bez śladu. Funkcjonariusze gorąco proszą obywateli o przekazywanie jakichkolwiek wskazówek mogących naprowadzić ich na właściwy kierunek.

Gdzie jest poszukiwany? Zgłoś to policji z Targówka

Wszelkie cenne dla śledztwa wskazówki można przekazywać mundurowym osobiście, stawiając się w Wydziale Kryminalnym KP Warszawa Targówek zlokalizowanym przy ulicy Chodeckiej 3/5 w Warszawie lub dzwoniąc pod całodobowy numer 47 72 387 50.

Mundurowi zapewniają pełną dyskrecję i stanowczo przypominają, że nawet najdrobniejsza informacja od społeczeństwa może okazać się przełomowa dla zatrzymania ukrywającego się przed wyrokiem uciekiniera.