Tragiczny pożar w domu opieki. Syn właścicieli uratował pięć osób, ale zginął 19-latek

Służby ratunkowe zostały poinformowane o zdarzeniu w sobotę, 3 października, zaraz po południu. Płonął dom jednorodzinny zaadaptowany na rodzinny dom opieki. Kiedy pierwsze jednostki przybyły na miejsce zdarzenia, płomienie obejmowały już sporą część obiektu, a gęsty dym znacząco komplikował prowadzenie działań.

Prawdziwy dramat rozegrał się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Syn właścicieli placówki podjął błyskawiczną decyzję i samodzielnie wyniósł z płonącego obiektu pięciu pensjonariuszy, wykazując się ogromną odwagą.

Ciało 19-latka w zadymionym pokoju w domu opieki

Podczas opanowywania żywiołu ratownicy dokładnie sprawdzali wszystkie zgliszcza. W jednym z zadymionych pomieszczeń dokonali makabrycznego odkrycia – znaleźli spalone zwłoki młodego człowieka.

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W trakcie przeszukiwania pomieszczeń strażacy natrafili na zwęglone ciało 19-letniego mężczyzny.

Taką informację przekazał portalowi tvp.info młodszy aspirant Jakub Gontarek z zespołu prasowego stołecznej policji. Walka z ogniem wymagała zaangażowania czterech zastępów straży pożarnej i przeciągnęła się na wiele godzin.

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Obecnie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia.

Miejsce zdarzenia zostało odizolowane, a eksperci prowadzili tam wielogodzinne oględziny. Wszystkie czynności policyjne odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratury. Decydujące znaczenie w śledztwie będzie miała ekspertyza specjalisty z dziedziny pożarnictwa, którego zadaniem jest określenie miejsca powstania pożaru. Dzięki temu śledczy ustalą, czy doszło do losowego zdarzenia, czy błędu człowieka.